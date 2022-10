„Ebben a városban a DK lett a Fidesz trójai falova” – Orbán és Gyurcsány pártja összefogott, hogy megbukjon az ellenzéki polgármester

Napokon belül feloszlathatják az önkormányzati testületet Jászberényben. Az erről szóló szavazásnak egy Fidesz-DK együttműködés ágyazott meg, miközben a jelenlegi polgármestert a Gyurcsány-párt képviselője 2019-ben még támogatta. Mi történt azóta, mi vezetett ide? A DK-nál nem eleve kizárt, hogy a kormánypárttal együtt mozogjon, vagy egyenesen énekeljen? Riport.

Imre kamionos, de egy ideje nem dolgozik. Nemrég műtötték a lábát, és kell még ahhoz néhány hét, hogy újra nyomkodni tudja a pedálokat, úgyhogy a középkorú jászberényi férfinak van ideje a belvárosi parkban üldögélni, ahol leginkább azzal elégedetlen, ahogy a fű le van nyírva. „Régen lenyírták rendesen, nem úgy, mint most.” A régent úgy kell érteni, hogy amikor még fideszes volt a városvezetés, azaz 2019 előtt.

Imre az egyik pólus.

A másik Béres Gyuláné, akivel pár sarokkal arrébb ismerkedünk meg. Mindkettőjüknek markáns véleménye van arról, ami a városban történik, és álláspontjuk ha akarna, se tudna egymástól jobban különbözni: pontosan ezért mutatják meg a legjellemzőbb attitűdöket a „jászság fővárosában”. Közös bennük, hogy mindketten elégedetlenek. És közös bennük még az is, hogyha szavazni kell pár hónap múlva, ők ott lesznek az urnáknál, ám garantáltan ellentétesen voksolnak majd.

Most ugyanis minden az irányba mutat, hogy időközi választás lesz Jászberényben, feltehetően a jövő év elején. Október 17-én a helyi városatyák többsége jó eséllyel feloszlatja majd a testületet, és új választásokat írnak ki a 27 ezres település képviselői, illetve polgármesteri posztjaira. Abban a városban, amit ellenzéki polgármester vezet 2019 óta.

A Fidesz és a DK politikusai közösen terjesztették elő a feloszlatási javaslatot – szavazataikkal pedig meg is lenne az időközi kiírásához szükséges többség.

„Nézze ezt a füvet, hát mit keres itt a padon? Régen jobban nyírták, nem volt szerteszét. Régen rend volt. Most csak káosz van, és széthúzás” – elemez Imre, aki természetesen fideszes. Okai pedig világosak és praktikusak: amíg 2010-től 2019 a kormánypárt vezette a várost, sok mindent nem csináltak jól, „de mégis csináltak valamit. Volt rossz, de volt jó is. Most nincs semmi, csak marakodás. Nem történik itt semmi.”

A testület – visz bele a részletekbe a kamionos férfi – béna kacsa. Leszámolja: hét ellenzéki, hét fideszes, és egy mi hazánkos. Magyarán nincs többsége az egyesült ellenzék polgármesterének. Ráadásul a hét ellenzékiből egy már inkább a Fidesszel van. „A polgi nem lenne rossz, fiatal, jól beszél, csak a testület majd 70 százaléka ellene van. Csinálná ő, csak lehúzzák. Így nem lehet. Belül rendnek kell lennie, akkor jó a városnak.”

*

Béres Gyuláné merőben máshonnan közelít. Épp a város befuccsolt projektje, a torzóban álló malom mellett beszélget velünk, melynek története olyan szövevényes, hogy külön cikket érdemelne önmagában. Később még visszatérünk rá, de most jöjjön a nyugdíjba vonult hölgy, aki azt mondja:

Itt a Fidesz rontott el mindent. A malmot is ők hozták úgy össze, hogy ki kellett belőle ugrania Lóriéknak.

Lóri, azaz Budai Lóránt, a város jobbikos polgármestere.

„Ő nagyon becsületes, rendes ember. Sokat támadják. A tetoválása miatt is. Más miatt is, de tisztességes. A DK viszont elárulta. A Gedei… az egy köpönyegforgató. Átállni a Fideszhez? Neki? Egy DK-snak? Gyurcsány vajon mit szól hozzá? Tudom, hogy kiábrándító a magyar politika, tudom. De követem. Az országos dolgokat, meg ami itt történik, azt is. De ami itt van, az nagyon fura. Furább talán mindennél, mint ami nem itt történik.”

*

A „furán” elsősorban ezt az alkalmi Fidesz-DK „koalíciót” kell érteni Jászberényben, amit még Gyurcsány Ferenc „rongyemberézése” és „törpézése” se tudott megmérgezni, olyannyira erős talpakon áll. Ennek a mélyére szeretnénk lelátni, Gedei József pedig, aki a DK képviselője (a párt korábbi alpolgármestere, még korábban az MSZP polgármestere) készségesen áll rendelkezésünkre, hogy politikai mozgását és indítékait megértsük.

Gedei manapság a kulcsszereplő Jászberényben. Ő jegyzi az előterjesztést, ami a feloszlatásról való szavazást kezdeményezi, a beadványon pedig ott van a fideszes városatyák szignója is Gedeié mellett. Ám nem kizárt, hogy a városvezetés is a feloszlatás mellett dönt majd hétfőn: azaz mindenki új választást akar, annyira elromlott minden.

Nagyon rossz három év van a hátunk mögött. A város törvényellenesen működik. A polgármester alkalmatlan

– magyarázza Gedei, aki legutóbb akkor szerepelt az országos sajtóban, amikor múlt karácsonykor, pár hónappal az országos választás előtt Pócs János fideszes országgyűlési képviselő mögött állt a templomban, és közös énekléssel kívánt boldog karácsonyt mindenkinek.

„Nincs ebben semmi titok. Meghívtak, én pedig elmentem. Miért ne lehetne normálisan viselkedni egymással?” – mosolyog Gedei, aki épp 2021 decemberében, karácsony körül mondott le alpolgármesteri tisztségéről. Gedeinek visszatérő szavajárása a normalitás, a párbeszéd, a nemzeti minimum, az összefogás, a szekértáborokon átívelő összefogás, a dialógus. Emellett szívesen hivatkozik Deák Ferencre, és a kiegyezésre. Nincs okunk kételkedni benne, hogy ezeket komolyan is gondolja.

Más azonban nem ennyire jóindulatú.

Sértődött ember. Az a baja, hogy nem őt támogattuk az előválasztáson, ezért állt át Pócshoz

– mondja több ellenzéki politikus a városházán Gedeiről. Köztük van a polgármester is.

Hogy jobban megértsük a helyi viszonyokat, a korábbi választások eredményeihez kell visszaugranunk.

*

Jászberényben három évvel ezelőtt olyan eredmény született az önkormányzati választáson, ami előrevetítette a nehéz időket. Miután leváltották a városvezetést, ellenzéki polgármestere lett a 27 ezres településnek, ám a 15 fős testületben nem lett többsége Budai Lórántnak: hét fideszes, egy mi hazánkos képviselő mellett hét szavazata volt az MSZP-től a DK-n át a Jobbikig terjedő ellenzéknek.

Gedei (miután 2006 és 2010 közt ő vezette a várost, 2002 és 2010 közt pedig országgyűlési képviselő is volt) 2019-ben alpolgármester lett. A jogász végzettségű politikus három éve már nem indult a polgármesteri címért, inkább az ellenzéki összefogás részeként beállt a jobbikos Budai mögé, aki 2018-ban, de már 2014-ben is 30 százalék feletti eredménnyel tűnt ki a parlamenti választáson.

Gedei aztán elindult a 2021-es ellenzéki előválasztáson, ahol azonban a városvezetés, élén Budaival, nem őt támogatta, hanem egy MSZP-s jelöltet: őt látták ugyanis a legalkalmasabbnak arra, hogy legyőzze Pócsot. Végül az előválasztást így megnyerő Kertész Ottó sem győzött, sőt simán kikapott áprilisban a fideszes képviselőtől, aki majdnem 60 százalékot szerzett.

„Ezért van minden. Ettől sértődött meg Gedei. Ilyen egyszerű ez” – fejti meg a konfliktust az egyik baloldali képviselő Jászberényben. Aki még azt is mondja, hogy a Fidesz, azaz Pócs azért szeretné az időközi választást, mert a parlamenti képviselő nagyot nyert a tavaszi választáson, az időközik tendenciái pedig kedveznek a Fidesznek. A DK ott jön neki kapóra, hogy jó az, ha egy ellenzéki írja meg a feloszlatási előterjesztést, jó annak az optikája, hogy Gedei veszi magára az ügyet. Jó, mert nem a Fidesz akar elsődlegesen robbantani, jó, mert erősíti a veszekedő ellenzék képét.

Ebből pedig az ellenzéki vezetésű városházán arra jutnak, hogy

Jászberényben a DK lett a Fidesz trójai falova.

A polgármester, Budai Lóránt szerint is itt kell keresni a megoldást:

Pócs János hatott Gedei József hiúságára, vagy másra, nem tudom. De ezt az árulást mindenki beárazta neki, szerintem a DK-sok is.

Gedei csak mosolyog ezen. Gyerekes feltételezésnek tartja, hogy megsértődött volna. Szerinte az már korábban látható volt, hogy Pócsot tavasszal itt megverni nem nagyon lehet, függetlenül attól, hogy ki a jelölt.

Akkor mi volt a baj? Hol romlott el a kapcsolat a polgármesterrel?

Nem ez a lényeg. Nem az én kapcsolatom lényeges Budaival. A hároméves teljesítmény a kérdés. Az elvek. A célok, amelyek nem valósultak meg. Az a helyzet, hogy nem sikerült jobb városvezetést csinálnunk, mint az előző. Budai nem volt képes megtalálni a szükséges kompromisszumokat, és folyamatosan megsérti a jogi normákat. Jogászként ebben én nem tudok részt venni. Én nem változtam. Ugyanazt mondom, és képviselem 2019-ben, mint most.

Ön írta azt a papírt, hogy szavazzanak a feloszlatásról. Fideszes aláírásokkal került a polgármester elé.

Így történt. Azért nyújtottam be, mert márciusában született egy helyzetelemzés, és azok a veszélykörülmények, amelyek 15 éve jellemzik a várost, cseppet sem változtak. Azaz a dolgok itt nem jó irányba mennek. Ha pedig nem tudunk előrelépni, akkor jöjjön egy új testület.

Ennek mégis van egy olyan látszata, hogy a DK segít a Fidesznek visszaszerezni Jászberényt.

Nem érdekel a látszat.

Van politikus, akit nem érdekel a látszat?

Amit ön mond, az nagyon erőltetett összehozása a tényeknek.

A papíron feketén-fehéren ott van: ön és a fideszes képviselők, együtt az ellenzéki polgármester ellen.

Mondhatna 15 másik előterjesztést is, ahol például belsős vizsgálat nyilvánosságra hozatalát kértük. De itt sok esetben együtt szavaz mindenki. Sok esetben a Fidesszel szemben szavaztam. Máskor velük. Nincs állandó recept. Úgy szavazok, ahogy Jászberény érdeke megköveteli. Abban pedig nem látok hibát, hogy beszéljünk egymással. Deák mondta azt, hogy na, ma is jól kiveszekedtük magunkat, menjünk át a Kispipába vacsorázni! Mit akarunk ezzel az országgal? Fel kell tenni ezt a kérdést, ki kell nézni a lövészárkokból!

Gyurcsány Ferenc, az ön pártjának az elnöke. Ő felnéz a lövészárkokból?

Az országos szint, az más. Az kicsit erősebb. Nálunk úgy van, hogy a jászok ügyében mi magunk döntünk. Ez a küldetésem. Miért ne lehetne Jászberényben együttműködni? Próbáljuk meg, mert a 2019-es formáció most nem sikerült, a rossz dolgoknak véget kell vetni. Deáknak igaza volt. A kiegyezés után a legjobb időszaka jött az országnak.

Itt is kiegyezés kell?

Az elejétől kezdve erről beszélek.

Indulna polgármesternek?

Hogy én mi leszek, azt majd egy csapat végiggondolja.

Ha elindul, jó eséllyel megoszlanak az ellenzéki szavazatok, ez pedig a Fidesznek kedvez.

Azzal még nem foglalkoztam, hogy mi akarok lenni.

*

A helyi ellenzék egyértelműen azzal vádolja Gedeit, hogy lepaktált a térség országgyűlési képviselőjével, Pócs Jánossal, és néha nyilvánosan, néha viszont suttyomban találkozik vele, állítólag így ármánykodnak a jelenlegi városvezetés ellen.

Egyébként Pócs és a polgármester, Budai viszonya olyannyira rossz, hogy annak ma már külön legendáriuma van Jászberényben: ki-kivel nem fog kezet, ki-kinek a meghívását nem fogadja el, vagy ha el is fogadja, miért nem kap szót kettőjük közül – a feljelentésekről ne is beszéljünk.

Akarja-e Pócs János, hogy oszoljon a testület, dolgozik-e ennek érdekében – ezt kérdezzük elsőként a Fidesz képviselőjétől. „Nem vagyok a jászberényi események kulcsszereplője” – mondja a 24.hu-nek Pócs. „A jászság országgyűlési képviselőjeként nem vagyok közömbös a Jászberényben történtek irányába, de nem is folyok bele.”

Azt viszont elmondja: „április 3-a egy dologról győzött meg, hogy 2026-ig ez a kormány lesz, és én is a körzet parlamenti képviselője leszek.”

Kérdezzük még a fideszes honatyát a feloszlatásról, volt-e egyeztetés Gedeivel, tényleg ő valósítja-e meg, amit a kormánypárt nem akar felvállalni, mármint a feloszlatás beterjesztését. „Nincs forródrót Gedeivel. Tudom, miket terjeszt a város MSZP-s alpolgármestere, hogy hol én járok Gedei lakásán, hol ő az én házamban, titokban. Ez blöff. Vagy talán megfigyeltet? Nézze, Gedei beterjesztette az oszlatást, Budai pedig korábban többször elmondta, ő is pártolja azt.

A Fidesz lett a sarokba szorított hörcsög, akinek nem volt más választása, hogy akkor mi is támogatjuk.

Hogy esett a karácsonyi történet? Hogy került a Pócs-féle, énekléssel egybekötött imázsvideóra Gedei, a DK-s politikus?

Rendezvényeket szervezek, több olyat is tartottam, ahova meghívok jászsági polgármestereket, hívtam Budait is, aki nem jön el soha, nem fogadja el a kinyújtott kezet. A karácsonyira elhívtam Gedeit, hogy alpolgármesterként legalább ő képviselje Jászberényt, ő pedig eljött, beállt, ahogy mások is a jászság egységéért. Ennyi történt, de mondok mást: volt nálam karácsonyi vacsora is, benn a házamban, oda is elhívtam Gedeit, és oda is eljött. Kéttucat polgármester volt még ott mellette.

Ha úgy adódna, és tényleg lesz Jászberényben új választás, támogatná-e Gedeit akár polgármesterjelöltként, egyáltalán elvben ezt lehetségesnek tartja-e ezt?

Jászberényért bárkit támogatok, de Gyurcsány emberével nem szövetkezek, és Gedei nem fog a DK-ból kilépni ez biztos, ő elkötelezett a pártja felé.

*

Dobrán Gyula a Mi Hazánk képviselője az egyetlen, aki nem tagja a két nagy blokknak Jászberényben, de azt mondja: éppen ezért nincs könnyű dolga. Sokáig úgy tűnt, ő lesz a mérleg nyelve a két hét fős tábor közt. Így volt-e? – kérdezzük.

„Ha a Fidesszel szavazok, azt mondják fidesznyik vagyok, ha a baloldallal, azt mondják, megvettek” – vázolja lehetetlen küldetését. Legyintése mégis jelzi: együtt tud élni ezekkel a skatulyákkal.

A városházi helyzetre ez a megfejtése: „Senki nem akarja ezt az oszlatást, de belekényszerültek, és nem tudnak kijönni belőle. Egyikőjük sem tud. Korábban Budai mondta, amikor úgy tűnt, ő az erősebb, most a Fidesz tűnik annak, addig mondták-mondták, még bele nem mentek ebbe a helyzetbe, és már nem tudnak kijönni belőle. Tudja, mi a fő baj?

Félre kéne tenni ezt az ellenségeskedést, és együtt kellene dolgozni Póccsal, aki megerősödött tavasszal. Ő tud szerezni pénzt, az pedig Jászberény érdeke. Nem az a lényeg, hogy szabad város így, szabad város úgy, hanem hogy élhető város legyen Jászberényből. Fejlesztések kellenek, nem viták. Elmondom, hogy szerintem, hogy kéne nézni a magyar politikát: a kormány csinál rossz dolgokat, de csinál jókat is, azt pedig támogatni kell. Ha a baloldal csinálna jó dolgokat, akkor támogatnám azt, de nem csinál sajnos.

Szerinte a DK–Jobbik összefogás életképtelen, „a Jobbik nem jobboldali értékrendeket követ, ráadásul ebben a városban 10-15 éve vitatkozik egymással a baloldal.”

*

Budai Lóránttal már akkor beszélünk, amikor eldőlt: október 17-én lesz a szavazás a feloszlatásról. Meglepő, de a jobbikos politikus azzal kezdi, hogy a kisebbségi „kormányzás” jól működött, nem volt veszélyben a város működőképessége, minden döntés előtt egyeztettek a kormánypárti frakcióval, „rajtam nem múlt ezeknek az egyeztetéseknek a sikeressége. Amit megbeszéltünk, azt tartottuk. A Fidesz azonban nem fogadta el a 2019-es vereséget, nem tűrték el, hogy ez így működjön.” Ezt a jól működő projektet szerinte

Gedei ámokfutása teszi tönkre, ez egyébként illeszkedik abba, amit a pártja országos szinten csinál.

Amikor a Póccsal való rossz viszonyáról kérdezzük, Budai azt mondja: „Nem rajtam múlt ez a viszony. 2014-ben megszorongattam őt az országgyűlési választáson, azóta hadjárat van ellenem. A kórházi állasomból is kirúgtak utána. Amikor 2019-ben megválasztottak polgármesternek, elmentem hozzá, megvolt a kézfogás. De nem jutottunk előrébb. Csak egy példát mondok: nemrég volt 550 éves az egyik jászberényi templomunk. Pócs mégsem volt hajlandó leülni ahhoz az asztalhoz, ahol én ültem. Itt tartunk, és azt mondja kamerába, hogy elloptam 330 milliót.”

Itt kell szólni a Malom-projektről.

A történet címszavakban:

a város 2019 előtti vezetése indította a projektet, amire 800 millió forintos támogatást nyert az önkormányzat. Arról volt szó, hogy a város közepén található egykori malom épületében kulturális központot hoznak létre.

A kivitelezést az EcoSaving nevű cég el is kezdte. Csakhogy a projekt nem haladt jól. Olyannyira nem, hogy az új vezetés felmondta a szerződést.

Budaiék állítása szerint azért, mert nemcsak csúszott a cég, de rossz minőségű is volt a munka. Erre pedig pénzt nem lehetett kifizetni – állítják –, így nem lehetett másképp reagálni, mint felmondással.

Addig viszont a fideszes testület által megkötött szerződés értelmében ki kellett fizetni 300 millió forintot. És vissza kellett fizetni a 800 milliós állami támogatást.

Ez nagyon sok pénz, a projekt pedig jó ideje áll. Budait azzal támadja a Fidesz, sőt Gedei is, hogy súlyosat hibázott. Egyrészt minek fizette ki a 300 milliót, másrészt miért dobott ki az ablakon 800 milliót?

Budai eközben állítja: mindent szabályosan tett, nem is lehetett volna másképp cselekedni. Mint mondja:

„Fizetni kellett a cégnek, sávos kifizetés állapítottak meg a fideszes önkormányzat által megkötött szerződésben, ha nem fizetünk, akkor pereltek volna.” A korábban megkötött szerződés szerinte nem volt jó, ahogy a cég által elvégzett munka sem, de ezt „megörököltük”, a törvényeket pedig be kellett tartani. Nem jogtalanul fizették ki a 300 milliót, erről rendőrségi és ügyészségi papír is van Budai szerint. Azt pedig felháborítónak tartja, hogy Pócs azt mondta a kamerába,elloptak 300 milliót. Ez nem igaz Budai szerint, aki fel is jelentette Pócsot, a mentelmi jogát azonban nem függesztette fel szeptemberben az Országgyűlés.

Végül azt kérdezzük a polgármestertől, hogyha időközi választás lesz – márpedig mindenki ezzel számol – akkor miben bízik?

Az emberek józan többségében, akik látják, ki dolgozik a város érdekében.

*

Megkérdeztük a DK-t, mit gondolnak Gedei mozgásáról, de a párt nem válaszolt konkrét kérdéseinkre, csak egy régi, aktualitását vesztő nyilatkozatot küldtek el az ügyben. Azt nem jelezték, hogy gondjuk lenne azzal, ami Jászberényben történik. Gedei viszont állítja:

A DK-tól szabad kezet kaptam az ügyben.

Azt mondja, együttműködés kell. „Nem mindenben, de a város érdekében igen. Beszélgetni kell egymással. Kell, hogy legyen nemzeti minimum, amiben pártállástól függetlenül mindenki egyetért. A polgármesternek pedig a várost kell vezetnie, nem háborúznia.”

Megkérdeztük a Jobbikot is az ügyben, ők egyáltalán nem válaszoltak nekünk.

Pócs János azt mondja: a jelenlegi bizonytalan helyzetnek minél hamarabb meg kell oldódnia.

A helyi önkormányzat honlapja szerint a testület október 17-én szavaz a feloszlatásról.