Orbán Viktor nem náci, kleptokrata – Karsai László pontosította Gyurcsányt

A történész szerint a DK elnökének el kellene bocsátania történész tanácsadóit, ha vannak.

Karsai László a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában arra reagált, hogy a minap Gyurcsány Ferenc lenácizta Orbán Viktort. A történész szerint bár már mások is tettek így, fasisztázni, nácizni a XX. században ragadt elemzők szoktak, a DK elnöke pedig hibásan is érvelt, amikor tizenkét okkal próbálta elmagyarázni véleményét.

Ha Gyurcsány 12 pontját szemináriumi dolgozatnak fognám fel, akkor azt mondanám, hogy ez nem sikerült. Amiket elmond a rendszerről, azzal különösebb vitám nincs, de hogy ez fasiszta rendszer, azzal igen. Hiányzik belőle ugyanis a tömegmozgalom, hiányzik az összes többi párt betiltása és a totális sajtóellenőrzés is.

Orbán Viktor populista uralmát korrupt, önkényuralmi kleptokráciának tartja, de attól nem fél, hogy véleménye miatt bekopogtatnának hozzá, családostól elhurcolnák egy táborba.

Szabadon utazhatunk. Nincs intézményes antiszemitizmus

– sorolta még ellenérveit Karsai László, aki szerint nincs is szükség fasizmusra, nácizmusra, tömegterrorra, jobb módszer az intézmények kiüresítése, a sajtó megszállása, elárasztása hazugságokkal, bizonyos szabadságjogok meghagyása. Mint mondta, az ellenzék is hozzájárul, hogy a rendszer fennálljon, és akárhogy is szervezték meg az idei választást, azért sok millióan szavaztak újra errre a rezsimre – tette hozzá. Szerinte ilyen fasisztázással nem lehet elérni, hogy a Nyugat majd jól odacsapjon.

Nem tudom, hogy Gyurcsány Ferencnek vannak-e történész tanácsadói. Ha vannak, javaslom, hogy bocsássa el őket”

– fogalmazott a történész.