Átmenetileg bezárják a penészes gödöllői gimnáziumot

Átmenetileg bezárják a gödöllői Török Ignác Gimnáziumot, azt követően, hogy a diákok a tarthatatlan állapotok miatt csütörtökön kivonultak az intézményből és hazamentek – tudta meg az RTL az iskola igazgatójától.

A gimnáziumban július óta felújítások zajlanak, melyek csak az év végére fejeződhetnek be, így a tanítás úgy kezdődött el, hogy közben dolgoznak az intézményben. Korábban több szülő is arról számolt be, hogy az épület nagy része kívül és több helyen belül is fel van állványozva, a tetőt, az ablakokat és a radiátorokat éppen cserélik, több helyen „belépni tilos” feliratú szalagok és nagy takaróponyvák vannak.

A héten már egyszer hazaküldték a gyerekeket az iskolából, mert a gimnázium beázott a reggeli esőzésben, csütörtökön pedig maguk a diákok vonultak ki, mondván nem akarnak a beázó, penészes épületben tartózkodni.

A gimnázium igazgatója állítása szerint hiába kérte a digitális oktatás elrendelését, azt mondja, még csak hivatalos választ sem kapott, így abban állapodtak meg a Dunakeszi Tankerületi Központ vezetőjével, hogy az épületben nem marad senki, a tanulókat pedig Gödöllő három különböző oktatási intézményébe helyezik át.

Az RTL beszámolója szerint problémák miatt a szülők délután fórumot tartottak, de a tankerületi központ vezetője lemondta a részvételt, a gimnázium vezetőségét pedig berendelték a központba.