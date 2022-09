HVG: a járványkezelő operatív törzs jegyzőkönyveinek titkosítása a kormány célja

Az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzetre hivatkozva titkosította visszamenőleges hatályú rendeletében a kormány a koronavírus-járványt kezelő operatív törzs üléseinek jegyzőkönyveit – éppen akkor, amikor ez ügyben bírósági eljárás zajlik, amit a HVG indított az adatok nyilvánosságáért – írja a lap.

Amint beszámoltunk róla, a Magyar Közlönyben hétfő késő este megjelent és 23 órakor rögtön hatályba is lépő, a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazandó kormányrendelet alapján a veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet idején létrehozott operatív törzs – ideértve a munkacsoportját is – hatáskörébe tartozó döntések előkészítését szolgáló adatok nem nyilvánosak.

A HVG ezzel kapcsolatban megjegyzi: október 18-án lesz a következő tárgyalás abban a perben, amit a lap indított még a nyár elején, kérve a bíróságot, hogy kötelezze az operatív törzset a koronavírus-járvány ideje alatt tartott ülései jegyzőkönyveinek kiadására, miután a szervezet előzőleg közérdekű adatigénylésükre megtagadta ezt arra hivatkozva, hogy a dokumentumok döntés-előkészítő iratok. Ezt a folyamatban lévő bírósági eljárást akadályozza a kormány a friss rendeletével.

Furcsa módon az ukrajnai háború miatt május végén kihirdetett háborús veszélyhelyzet adta felhatalmazásra hivatkozva változtatott a szabályokon a kormány, holott a háborúnak és az emiatti veszélyhelyzetnek semmi köze a perben érintett, 2020. január 31. és 2021. november 25. közötti 159 ülés jegyzőkönyveihez. A változtatás révén már arra sem kell hivatkoznia az Operatív Törzsnek, hogy a HVG által kikért adatokat azért nem adja ki, mert döntés-előkészítő adatnak számítanak – éppen ezt vitatja a lap a bírósági eljárásban –, hanem elég a friss kormányhatározatra mutatni, hogy az alapján az operatív törzses bármely adata alapból nem nyilvános.