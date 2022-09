Fekete-Győr András: Vállalom a tetteim következményeit, akkor is, ha nevetségesnek és politikailag motiváltnak tartom az eljárást

Nem bújok a mentelmi jogom mögé – azt kértem az Országgyűlés Mentelmi bizottságától, hogy függessze fel a mentelmi jogomat

– így kezdi Facebook-bejegyzését Fekete–Győr András, a Momentum korábbi elnöke, mindezt egy négy évvel ezelőtti törvénnyel való összeütközés miatt.

Közel négy évvel ezelőtt, 2018 decemberében a rabszolgatörvény elleni egyik tüntetésen a politikus egy – az elmondása szerint – játékboltban is kapható füstszórót ejtett a rendőr-sorfalak közé, miután a rendőrök könnygázt fújtak a tüntető tömegre. A füstszóró senkit nem talált el, karcolást sem okozott, de mint Fekete-Győr írja, 400 nap elteltével így is vádat emeltek ellene, négy évvel később pedig a bírósági szakasz célegyenesébe is elért az ügy.

Nem fogok az országgyűlési képviselőket megillető mentelmi jog mögé bújni – ezért ma azt kértem a mentelmi bizottságtól, hogy függessze fel mentelmi jogomat, pont úgy ítélhessen a bíróság az ügyemben, ahogy egy nem-képviselő állampolgár esetén tenné. Vállalom a tetteim következményeit, akkor is, ha nevetségesnek és politikailag motiváltnak tartom az eljárást

– zárja posztját a Momentum politikusa.

A Mentelmi Bizottság egyébiránt a szeptember 12-i ülésén már megtárgyalta az ügyet. A Bizottság az ügy érdemében úgy döntött, hogy követi a közvádas bűncselekmények esetén fennálló, a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó gyakorlatát, és az országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolta. Mindezekre tekintettel a Mentelmi Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy javasolja az Országgyűlésnek Fekete-Győr András mentelmijogát az adott ügyben függessze fel.

A Bizottság ülésén a politikus is megjelent, itt jelezte, hogy sajnálja, hogy nem tud lemondani mentelmi jogáról, ezért kéri, hogy az Országgyűlés függessze azt

fel.