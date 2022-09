Úgy néz ki, hogy a Momentum elbukta a pártelnök volt körzetét

Először is szeretnék gratulálni Fazekas Csillának, aki ma elnyerte az I. kerületi szavazók többségének a bizalmat. Nagyon köszönöm minden budavárinak, aki ma elment szavazni, és élt állampolgári jogával. Köszönöm az összes ellenzéki pártnak a beletett munkát, és egy óriási ölelést szeretnék küldeni minden momentumos párttagnak, akik hatalmas munkát tettek bele ebbe a kampányba. Ez ma sajnos nem sikerült, de ahogy eddig is, ezután is itt leszek a budaváriaknak!