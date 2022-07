Időközi választások: kiütéses Fidesz-siker Pesten, Epres-győzelem Balatonrendesen,

Több időközi önkormányzati választást is rendeztek vasárnap.

Az egyetlen budapesti megméretésen kiütéssel nyert a fideszes jelölt: Horváth Ádám a szavazatok 68 százalékát szerezte meg, a harmadik helyen végző, a Momentum és a Jobbik támogatását is élvező DK-s Kertész Edit kevesebb mint 13 százaléknyi voksot gyűjtött a XVI. kerületi önkormányzati képviselői mandátumért zajló mérkőzésen, második helyen a függetlenként, ám az MSZP, a Párbeszéd és a Mindenki Magyarországa Mozgalom támogatásával induló Farkas Adrián végzett (14,8 %). (5472 szavazásra jogosult polgár közül 1391-en adták le szavazatukat, ami 25 százalékos részvételt jelent.)

Ezt a körzetet 2019-ben, ha szorosan is, de az ellenzék nyerte: Vajda Zoltán akkor legyőzte Horváth-ot. Most azért rendeztek időközit, mert Vajda lemondott mandátumáról, miután a választókerület országgyűlési képviselője lett. Most saját jelöltjeként mutatja be Farkast. Máris közzétette véleményét a Facebookon az eredményekről, és elsősorban a DK-ra, valamint partnereire tér ki gyorselemzésében. Egyebek mellett azt írja: „Gondolom, fáj még az a vereség, amelyet az előválasztáson elszenvedtek tőlem, egy olyan jelölttől, akit minden erővel megpróbáltak kiszorítani, arra hivatkozva, nincs párt mögötte. Sem ez, sem Adrián legyalulása nem jött össze. Még a helyi Momentum és a Jobbik támogatásával (?) sem. Még azzal a mai napon vitt DK-s mocskolódó kampánnyal sem, amelynek célja nemcsak Adrián, hanem az én lejáratásom is volt. Ahogy a mondás tartja, akinek ilyen „barátai” vannak, annak nincs szüksége ellenségekre…”

Másik nagyvárosban is tartottak választást. Kecskeméten a papírformának megfelelően szintén sima Fidesz-siker született: Jánosi István nyerte a képviselői mandátumot, amiért azért írtak ki időközi megméretést, mert dr. Szeberényi Gyula Tamást országgyűlési képviselővé választották, és lemondott.

Balatonrendesen polgármester-választást tartottak, miután a korábbi független faluvezető, Lenner István tavaly nyáron lemondott tisztségéről. A posztért két független jelölt indult, a versenyt Epres Róbert nyerte, aki 58 szavazatot kapott. Ellenfele, Sápi László 39 voksot szerzett. A 155 választásra jogosult közül 98-an mentek el szavazni, egy voks érvénytelen volt.

Íme választási riportunk a kistelepülésről.