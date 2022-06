Lajtos kocsival segít a főváros a vízhiányban szenvedő Solymárnak és Szentendrének

A kánikulában kialakult vízhiány miatt a helyi szolgáltató a Fővárosi Vízművek segítséget kérte, ezért Solymárnak és Szentendrének is egy-egy 5 köbméteres (5 ezer liter vizet tartalmazó) lajtos kocsit bocsátottunk sofőrrel rendelkezésre – írja Karácsony Gergely Facebook-posztjában.

Ma derült ki, hogy súlyos, háromezer embert érintő vízhiány van Solymáron, mintegy ezer háztartásban a nap nagy részében egyáltalán nem folyik a csapból a víz.

Ezt követően közölte a főpolgármester azt, hogy a fentieken túl Budapesti Közművek két darab „hét köbméteres, ivóvízszállításra fenntartott locsolóautót is küldött Solymárra. Így a fővárosi cégek Solymáron összesen 3 autóval segítenek a bajban.”

Karácsony Gergely azt is írta, hogy a „klímakatasztrófa küszöbén sokkal jobban kell értékelnünk olyan eddig alapvetéskent tekintett dolgokat, mint a tiszta vizet a csapból. A víz hatalmas érték és Budapestnek óriási szerencséje van azzal, hogy európai összehasonlításban is jó minőségű és biztos vízellátása van, ami a természeti adottságok mellett a több mint 150 éves Fővárosi Vízművek kiváló szakmai csapatának is köszönhető.”

Szerinte az sem véletlen, hogy a „baj először a túlzsúfolt agglomerációs településeken jelentkezik. Az ottani hálózatot nem ekkora terhelésre szabták. És arról is beszélnünk kell, hogy a magyar víziközmű-rendszer borzasztóan rossz állapotú. Van olyan város, ahol az ivóvíz közel fele egyszerűen eltűnik a talajban. A kormány pedig nem, hogy segítené a fejlesztéseket, de még különadóval is sújtja a jellemzően önkormányzati tulajdonban lévő közműszolgáltatókat.” Hozzátette: ennek „ellenére nem hagyjuk magára azt, aki bajban van. Budapest erős városként, erős közösségként megteszi, amit tud: segítünk ahogy tudunk az agglomerációs településeken!”