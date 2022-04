Háborúpárti volt az ukránok melletti szimpátiatüntetés a kormány és a fideszes média szerint

Úgy számoltak be a köztévé Híradójában az Ukrajna függetlensége melletti tüntetésről, hogy az ott elhangzottak idézése helyett inkább Lomnici Zoltánt, a CÖF szóvivőjét kérdezték meg jogi szakértőként – vette észre a 444.hu. A lap szerint ő az adásban simán levezette a műsorvezetőnek, hogy ez egy baloldali tüntetés, márpedig nincs olyan baloldali párt, aminek a tagjai ne kötelezték volna el magukat fegyverszállítások mellett,

A jelek szerint a kormánymédia további reprezentánsai, így például az Origo.hu is e narratíva mellett kötelezte el magát.

Bár az Origó magáról az eseményről nem számolt be, de előzetesen beharangozta azt,

címmel. A híradásban kétszer is leírták, hogy a „háborúpárti” tüntetéssel a szervezők Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felhívásának tesznek eleget, majd idézték Orbán Viktor Kossuth Rádióban elhangzott pénteki interjúját, mely szerint

Volodimir Zelenszkij azt reméli, hogy úgy tud kikerülni a szorult háborús helyzetből, hogyha másokat is belevon a háborúba.

Ha a kormánymédia mindezen túl nem is foglalkozott a demonstrációval, a Kormányzati Tájékoztatási Központ megtette azt. Délután Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkár nevében közleményt adtak ki. Eszerint a mai tüntetés újabb bizonyítéka annak, hogy a baloldal háborúba akarja sodorni Magyarországot. Ebből szó szerint idézünk:

A háborúpárti tüntetésen Márki-Zay Péter közeli emberei is felszólaltak. Azt mondják, az orosz-ukrán háború a mi háborúnk. Az is egyértelmű, hogy teljesíteni akarják az ukrán elnök követeléseit. Fegyvert küldenének a hadszíntérre, és a gázcsapokat is elzárnák. Ezzel a magyar családokkal fizettetnék meg a háború árát. Ez az ellenzéki politika nemcsak felelőtlen, hanem veszélyes is