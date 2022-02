Csütörtökön 4900-an voltak kórházban koronavírusos megbetegedéssel, egyikük egy kismama, neki még most is egy műtüdő segít lélegezni Szegeden– számol be az RTL Klub Híradója.

A riport felidézi, hogy eddig két kismamát mentettek meg műtüdővel.

A jelenlegi esetről nem közöltek tovább információt azon túl, hogy a megbetegedést a delta variáns okozta.