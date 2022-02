Döme Zsuzsannát indítja a Kétfarkú Kutyapárt Jámbor András és Sára Botond kerületében

Döme Zsuzsanna Ferencváros alpolgármestere és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt egyik alapítója, társelnöke indul a nyolcadik kerület 6-os számú országos egyéni választókerületben – írja a jozsefvaros.hu. Korábban Kovács Gergely az MKKP elnöke azt nyilatkozta, hogy csak ott indítanak egyéni jelölteket, ahol egyértelmű a választás kimenetele, nehogy megosszák az ellenzéki szavazatokat, és rajtuk menjen el a kormányváltás.

Döme Zsuzsanna elárulta, hogy a tagság ezt a döntést felülírta. Inkább gyűjtik a jelöltek aláírásait, és ha megvan a 71 egyéni indulónak a szükséges 500-500 ajánlás, akkor majd lehet, hogy fontolóra veszik a taktikai „nemindulásokat”. Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen szempontok mentén döntenek a pártban a visszalépésekről.

Köztem és Sára Botond között fog eldőlni, hogy ki nyeri a választást

– reagált Jámbor András, az Egységben Magyarországért jelöltje a józsefvárosi lapnak Döme indulására, aki már a negyedik nem-kormánypárti jelölt lehet a kerületben, hiszen a Szanyi vezette ISZOMM, a Mi Hazánk és az MSZDP is tervez jelöltek állítani a választókerületben. Jámbor abban bízik, hogy egyéniben rá szavaznak az MKKP támogatói is, és mindenkit arra biztat, hogy listán is az ellenzéki összefogást támogassák, ugyanakkor hozzátette, hogy „nem fog sírni”, ha az MKKP bejut a parlamentbe.

A Ferencváros és Józsefváros nagyobb részét magában foglaló 6-os választókerületben Sára Botond lesz a Fidesz jelöltje.