A bevásárlás még soha nem volt ilyen egyszerű (x)

Bevásárlás házhoz szállítva

A Tesco Otthonról szolgáltatás, mely most már Érden, Gödöllőn és vonzáskörzetükben is elérhető, több mint 15000 friss és tartós terméket kínál. Bevásárlását munkatársunk az Ön által kiválasztott kétórás idősávban egészen az Ön ajtajáig viszi, a Tesco Otthonról meghatározott területein akár már aznap*. Vagy ha úgy kényelmesebb, Átvételi Pontjaink egyikére is elmehet érte, ahol a csomagtartójába tesszük az online vásárolt termékeket, így Önnek ki sem kell szállnia az autóból. Nemcsak a vásárlás, hanem a fizetés is gyors és kényelmes: online vagy kollégánknál fizethet bankkártyával átvételkor.

Azt mindenképp érdemes szem előtt tartania, hogy a Tesco Otthonról szolgáltatás esetében mindig irányárakat lát a termékeknél feltüntetve. Mivel a megrendelés és a kiszállítás napja eltérhetnek, előfordulhat, hogy a kiszállítás megtörténtéig lejár egy akció, vagy egy korábban nem akciós termék lesz kedvezményes. Ennek azért van jelentősége, mert a rendelése a kiszállítás napján kerül összekészítésre a kiszolgáló áruházban, az aznap elérhető készlettől függően az aznap elérhető árakon. Viszont az átvétel során Önnek lehetősége van visszautasítania bármelyik rendelt terméket – ezzel is változhat a bevásárlásért fizetendő összeg.

Az árak eltérését a súlyra mért termékek is okozhatják, elvégre azokból nem mindig lehetséges pontosan a rendelt mennyiséget kimérni. Így értelemszerűen a blokkon és a szállítólevélen a kiszállított termék súlya alapján kalkulált árat fogjuk feltüntetni.

Előfordulhat az is, hogy az előzetesen megrendelt termék a rendelés összekészítésének időpontjában éppen nem elérhető az adott áruházban. Erre az esetre felkészülve már a rendelés során eldöntheti, hogy elfogad-e a vásárlás egészére vagy bizonyos termékekre vonatkozóan helyettesítő terméket, a döntés az Ön kezében van. Amennyiben nem kér helyettesítő terméket, úgy természetesen nem küldünk. A helyettesítő termék ára és minősége közel azonos a megrendelt termékkel. Az adásvétel az átvételkor jön létre: ha valamelyik terméket mégsem szeretné átvenni – legyen az akár egy helyettesítő termék –, akkor azt visszautasíthatja, a futár visszaviszi, és természetesen nem kell kifizetni.

Elfelejtett valamit? Akkor sincs gond: Tesco Otthonról rendelését a kiszállítást megelőző nap 23:30 óráig módosíthatja vagy törölheti, vagy akár kiszállításkor vissza is utasíthatja.

Tartós termékek mindenkinek

Másik szolgáltatásunk, a Tesco Doboz Webáruház az ország teljes területére szállít tartós termékeket és háztartási cikkeket. Ugyanazon a felületen vásárolhat, mint a Tesco Otthonról esetében, a kért termékeket pedig mihamarabb összekészítjük, hogy 3-5 munkanapon belül küldhessük is Önnek futárszolgálattal. Ha pedig még szeretne hozzáadni valamit dobozához, a rendelés napján 23 óráig megteheti. A Tesco Doboz Webáruháznál áraink fixek, és nem küldünk helyettesítő terméket.

*Az Aznapi Kiszállítás csak meghatározott városokban és környékükön érhető el. Kérjük, további információkért olvassa el a szolgáltatással kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeinket.