Közvagyont adna át egy népfőiskolának Semjén Zsolt

Kocsis-Cake Olivio nem érti, miként járulhat hozzá a neveléshez a két velencei-tavi ingatlan. Magyarázatot vár.

Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd parlamenti képviselője szúrta ki, hogy Semjén Zsolt a veszélyhelyzet meghosszabbítása mellett – egy másik salátatörvényben – azt is javasolta, hogy két velencei-tavi állami ingatlannal gazdagodjon egy kormánypárti kötődésű alapítvány.

Az ellenzéki politikus Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet, hogy a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola nevet viselő intézmény „fontos emberei” (védnökei – a szerk.) közt van három fideszes képviselő (L. Simon László, Tessely Zoltán, Lezsák Sándor) is. Az „ajándékozás” hivatalos indoka, hogy segítsék az alapítvány nevelési, oktatási, felsőoktatási feladatait.

Az ellenzéki politikus számára ugyanakkor kérdéses,

miként járul hozzá a nevelési tevékenységhez Velence egyik legértékesebb partszakasza vagy a gárdonyi Piramis Hotel.

Kocsis-Cake Olivio szerint a Velencei-tó partja az emberek számára már most is egyre kevésbé elérhető, a két értékes tóparti átadása tovább ronthat a helyzeten. Azt írta, az oktatási tevékenységhez a parttól távolabbi telkek is tökéletesen megfelelnének, ami ráadásul

nem is járna az egészséges környezethez való alapjog tömeges sérelmével.

Az ellenzéki politikus az üggyel kapcsolatban mindenesetre az Emberi Erőforrások Minisztériumához fordul kérdéseivel.