Mi a kapocs Orbán, a maláj milliárdos és a 178 milliárdos üzlet között? – három minisztérium is kitért a válaszok elől

Sem a Miniszterelnökség, sem az Emmi, sem a külügy nem adott információt Vinod Sekhar maláj milliárdos magyar vonatokozású üzletéről és legfelsőbb szintű kapcsolatáról a Momentum egyik politikusának adatkéréseire.

Tompos Márton augusztusban publikált egy videót, amelyben bemutatta Sekhar magyarországi bizniszét. Az Orbán-kormány a koronavírus-járvány alatt összesen 178 milliárd forintért vásárolt meg 6258 kínai lélegeztetőgépet, a szállítmány a Sekhar érdekeltségébe tartozó GR Technolgies nevű cégen keresztül érkezett Magyarországra.

Azt, hogy Sekhar pontosan mennyit keresett az üzleten, nem tudni, és sok más érdekeltsége van, mindenesetre tavaly májusban vett egy korábban 19,3 millió dollárért gazdát cserélő luxusjachtot és egy Bombardier BD-700-1A10 magánrepülőt is. A járvány alatt megvásárolt összesen 16 ezer lélegeztetőgép nagy részét raktárakban őrzik, illetve a külügyminisztérium árulja és elajándékozni is elkezdte a fölösleget.

Tompos a maláj üzletember és Orbán Viktor kapcsolatáról a Miniszterelnökséget kérdezte. Sekhar Európában korábban soha nem járt gépe ugyanis pont ugyanaznap, ugyanott szállt le Horvátországban, ahol a feltehetően a miniszterelnököt is szállító repülő is, miután az Orbán által vezetett küldöttség visszatért római látogatásáról.

A Miniszterelnökséget az esetleges horvátországi találkozóval kapcsolatban érdemben nem válaszolt. Azt írták, hogy a tárca nem minősül adatkezelőnek.

A momentumos politikus az Emberi Erőforrások Minisztériumát is megkereste, miután két, a maláj üzletemberen keresztül vett lélegeztetőgép-típusról is kiderült, hogy életveszélyes. A Kásler Miklós vezette, az egészségügyért is felelős tárcától azt kérdezte, hogy üzembe helyezték-e itthon a problémás típusokhoz tartozó gépeket, illetve okoztak-e halálesetet. A válasz itt is kitérő volt: „tárcánk nyilvántartás vezetési kötelezettséggel nem bír”.

Az ellenzéki politikus a Szijjártó Péter által irányított külügytől azt kérdezte, hogy miért kellett beiktatni Vinod Sekhar cégét a lélegeztetőgép vásárlásba, amikor a kínai féllel is megvolt az üzleti kapcsolat, és amúgy közismertek Sekhar csalásgyanús ügyletei.

Kétszer is rákérdeztem, egyszer sem érkezett válasz,

írta Tompos a Facebookon.

A politikus korábban rendőrségi feljelentést is tett az ügyben, de a BRFK gazdasági bűnözés elleni főosztály elutasította a nyomozást. A rendőrség indoklása szerint „önmagában az, hogy a szerződésekben a malajziai GR Technoligies a termékek ellenértékét egy hongkongi és egy szingapúri számlára kérte, valamint hogy a szerződésben foglaltak teljesítése után az összegből jachtot és repülőgépet vásárolt, bűncselekmény megállapítására nem alkalmas”.