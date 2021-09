Jakab Orbánnak 2.rész: „Tudja, a börtönben Orbán Viktorból is lehet Orbán Viktória”

Jakab Péter az azonnali kérdések órájában újra Orbán Viktorhoz fordult hétfő délután a Parlamentben.

Az Egyesült Államok elnöke nemrég Önt nemes egyszerűséggel gengszternek nevezte, miniszterelnök úr. Mi ennek az oka?

– kezdte Jakab. Ezentúl még azt is megkérdezte a Jobbik elnöke Orbántól, hogy eleget lopott-e már?

Orbán Viktor válaszában a Joe Bidenre vonatkozó részre úgy reagált, hogy az elnök nyilvánvalóan „összekeverte Magyarországot Ukrajnával.”

Jakab ezután azt mondta Orbánnak, hogy „Ön az elmúlt 12 évben lopott magának egy országot.” De „ami még ennél is nagyobb bűn, hogy Ön elérte, hogy egymásnak ugrasztotta a magyar embereket. Ebben az országban mindig valakit gyűlölni kell, most éppen a szivárványos zászlót, ami higgye el, nekem sem a szívem csücske, de ettől még sosem fogom őket a gyűlölet céltáblájává tenni. Mert egy: magánügy. Kettő: a gyűlölet előbb-utóbb mindig visszahull a gyűlölködők fejére. Úgyhogy azt mondom Önnek miniszterelnök úr, hogy így a vége felé Ön is fogja kicsit vissza magát, mert a börtönben még Orbán Viktorból is lehet Orbán Viktória.”

Orbán erre úgy reagált. „Próbáltam megérteni, mi a kérdés. Láthatóan, ha a porondmester nincs itt, a kérdések sem mennek. A tények kedvéért szeretném rögzíteni, hogy Magyarországon 2010 óta mind a nemzeti vagyon, mind az állami vagyon jelentősen nőtt.”