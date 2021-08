Egy fiatal lánynak adott interjút Orbán a Zeneakadémián

– írja Julietta Poli Instagramra feltöltött, Orbán Viktorral készített beszélgetéséhez. A Magyar Nemzet a felvételről szóló cikkében egyébként azt írta, „miközben több mint egy évtizede azt hallgatjuk, hogy amellett, hogy a magyar kormányfő elszigetelődött, a sajtószabadságot is két lábbal tiporja és soha nem ad interjút, most egy kislány leiskolázta a szakma krémjét: exkluzív interjút készített Orbán Viktorral”, illetve minden kormányközeli médium úgy tálalta a videót, mintha az azt példázná, hogy továbbra sem kell kételkedni abban, hogy sajtószabadság van Magyarországon.

A Zeneakadémián, egy koncertetet követő interjú során Orbán többek közt arról beszélt, hogy eredetileg nem miniszterelnök, hanem profi focista szeretett volna lenni, ám ehhez nem volt elég tehetséges.

Vezetni kell tudni. A vezetés nem egy önálló dolog, oda útvonalak vezetnek, a jogból is el lehet jutni, a gazdaságból is el lehet jutni, a teológiából, katonaságból is