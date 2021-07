Hamarosan indul a Budapest Pride idei felvonulása

Három óra körül már javában gyülekeztek a budapesti Madách tér és a Károly körút környékén a beszédek ugyan elkezdődtek, de a gyenge hangosítás miatt a Károly körúton alig hallani valamit. A Madách tér boltíve alatt időről taps és ujjongás hallatszik. Helyszíni tudósítóink a tömegben máris kiszúrták az első ellenzéki politikust, Donáth Anna momentumos Európai parlamenti képviselőt, aki egy “Mi is magyarok vagyunk” feliratú transparenst tartott a kezében, de felbukkant a tömegben az ismert baloldali aktivista, Gyulyás Márton is. A Madách téren gyülekező tömegben nagy számmal vannak gyermekes családok is, de elég sok hatvan év fölötti résztvevőt is látni.

A 2021-es Budapest Pride-ot feszült várakozás és figyelem előzte meg, ennek egyik oka, hogy tavaly a szervezők a koronavírus-járvány miatt kénytelenek voltak lefújni a programot, amely sorban a huszonötödik lett volna.

A feszült várakozás másik oka, hogy néhány héttel ezelőtt hatályba lépett a kormányzati kommunikáció által gyermekvédelmi törvénynek nevezett homofób és transzfób törvénymódosítási csomag, amely a pedofil bűncselekmények elkövetőit lényegében összemossa a szexuális kisebbségekkel. Orbán Viktor miniszterelnök ezen kívül öt kérdéses népszavazást is bejelentett a héten, amely a már hatályba lépett törvénnyel összefüggésben kérné ki az állampolgárok véleményét.

A felvonulást szervezők által kiadott közlemény szerint a menet ismét kordonoktól mentesen halad. Az útvonal:

Madách tér – Astoria – Kálvin tér – Fővám tér – Szabadság híd – Szent Gellért rakpart – Döbrentei tér – Tabán.

A szervezők azt javasolták a felvonuláson résztvevőknek, hogy a Madách teret az 1-es, illetve 2-es metróval a Deák Ferenc tér, illetve az Astoria felől közelítsék meg. Azoknak, akik a Nyugati tér vagy az Oktogon felől érkeznek a rendezvényre, azt tanácsolták, hogy szálljanak inkább a földalattira. A résztvevőktől azt is kérték, hogy a menet indulása előtt kerüljék el az Erzsébet híd környékét és az Andrássy, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utat.

A Budapesti Rendőrfőkapitányság pénteken a police.hu oldalon kiadott közleménye szerint egy átlagos nyári hétvégéhez képest szokatlanul sok rendezvényt jelentettek be a Pride-felvonulás tervezett vagy máskor szokásosan használt útvonala körül. Mint ismert, a rendőrség májusban visszavonta korábbi határozatát, amelyben az idei felvonulást az Andrássy út – Madách tér – Tabán útvonalonra engedélyezte. A megismételt eljárásban kompromisszumos javaslatot tettek a szervezőknek azzal, hogy a vonulást inkább a Madách tér –Tabán útvonalon tartsák meg, mivel az Andrássy utat a Mi Hazánk Mozgalom bírósági döntés szerint már előbb lefoglalta. Az Andrássy és Bajcsy-Zsilinszky út sarkán délután három körülre markonyi csoport jött össze, ők feltehetően a „Hetero Pride Budapest” nevű megmozduláshoz tartoznak.

A tavaly bejegyzett European Patriots Unite Egyesület nevű szervezet, amelynek elnökségi tagjai között felbukkant az egykor jobbikos Gaudi-Nagy Tamás neve is, a héten ugyancsak közleményben jelentette be, hogy

A normalitás és gyermekeink védelmében

címmel demonstrációt hirdet szombaton kettő órára a Bajcsy Zsilinszky-Andrássy út kereszteződéséhez.

A Pride-felvonulás hivatalos programja délután három órakor kezdődik, zenével és beszédekkel. A Madách téren várhatóan Csikós Ádám, a Budapest Pride szervezője, és Terry Reintke, az Európai Parlament LMBTI Frakcióközi Csoportjának társelnöke szólal fel. A felvonulás a tervek szerint délután öt körül érkezik a Tabánhoz, ahol először házigazdaként Lang Györgyi, majd Hegedűs Máté a Budapest Pride szervezője szólal fel. A program szerint rajtuk kívül beszédet mond még Vladimir Luxuria, az Európai Parlament első transznemű képviselője, Hegedűs Emmett, transznemű fiatal, Szél Bernadett országgyűlési képviselő, Vay Blanka, a Prizma Transznemű Közösség aktivistája, valamint Karácsony Gergely főpolgármester is.

Az esemény ideje alatt Budapesten jelentős közlekedési változások és korlátozások várhatók a BKK közlése szerint. A lezárások elsősorban a Deák Ferenc tér – Kiskörút – Szabadság híd – Szent Gellért rakpart – Tabán útvonalat érintik délután egy óra és fél hat között. A BKK a belvárosban közlekedőknek elsősorban az M1-es, M2-es és M4-es metrók, és a megszokottnál sűrűbben közlekedő a 4-es és 6-os villamosok használatát javasolta.