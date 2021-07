Jakab Péter gyáva zsarnoknak nevezte Orbán Viktort

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje indulatos írásban summázta az elmúlt napok eseményeit.

Jakab Péter szerint „Orbánék bajban vannak”, ezért húzták elő a „Brüsszel-kártyát és a válságkommunikáció eszközét, a népszavazást” a gyermekek védelméről, amiről már döntött az Országgyűlés.

A Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje Facebook-oldalán azt írta, azért használják gyerekeinket „most aljas propagandacélokra”, hogy „eltereljék a figyelmet az éppen rájuk égő világbotrányról”.

Jakab Péter szégyennek nevezte, hogy hova

süllyedt az egykor diktatúrák ellen szónokló két lábon járó erkölcs.

A Pegasus-botrányra utalva jelezte, a népszavazás csak terelés, hiszen mindenki arra várna válaszokat, miért kellett lehallgatni magyar állampolgárokat.

Mindenki várta, hogy a gyáva zsarnok ma erre ad válaszokat. Nem adott. Három napig bujkált, míg kifőztek valamit a boszorkánykonyhán.

Orbán Viktor azért nem beszélt jóléti intézkedésről sem, mert arra már lehetőség sincs, hiszen „már mindenhol tudják, hogy lopnak, ezért is fagyasztották be az uniós támogatásokat”. Jakab szerint a népszavazás felesleges, mindenkiről tudják, mit gondol, „hisz lehallgatják a saját népüket”, sokba kerül, de „legalább a brancs is keres rajta”.

Az ellenzéki politikus a hangos „brüsszelezésből” hiányolja, hogy nincs szó az EU két fő elvárásáról: a független igazságszolgáltatás megteremtéséről, és a lopás befejezéséről. Magyarázata szerint ezt a fideszesek nem szeretnék, a jövő évi választásoktól azért rettegnek, mert akkor

oda mennek, ahova valók: a Csillagba.