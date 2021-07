Lehallgatási ügy: Varga Zoltán vizsgálja a jogi lépéseket

A Central Médiacsoport többségi tulajdonosa is a Pegasus-botrány áldozata.

A vasárnap kipattant lehallgatási botrányban újságírók, jogvédők, polgármesterek és ügyvédek mellett a 24.hu-t kiadó Central Médiacsoport többségi tulajdonosát, Varga Zoltánt is megfigyelhették az izraeli NSO nevű cég Pegasus szoftverével. Varga a 2018-as országgyűlési választás után tartott egy közéleti témájú beszélgetést az otthonában, ezt is igyekeztek lehallgatni.

Varga jogi képviselője, Papp Gábor ügyvéd rövid közleményben tudatta:

megvizsgáljuk, hogy a Varga urat ért jogsérelem miatt milyen jogi lépeseket teszünk. Ennek eldöntéséig sem én, sem ügyfelem, semmilyen formában nem nyilatkozunk.

Egy nemzetközi oknyomozó újságírói együttműködés keretében tárták fel a Pegasust kémszoftvert használó államok ügyeit. Idehaza a Direkt36 kollektívája járt utána a Pegasusszal lehallgatott, kiszivárgott telefonszámok tulajdonosainak, akik között Varga Zoltán mellett saját újságíróikat is megtalálták, de Gémesi György gödöllői polgármester, Bánáti János, az ügyvédi kamara elnöke és jogvédők is szerepeltek a listán. A Fideszen és kormánykörökön kívül nagy felháborodást szült az ügy, még az Európai Bizottság elnöke is elfogadhatatlannak nevezte a történteket.

Mindenesetre az NSO közölte, hogy csak államoknak ad el a lehallgató szoftverből, így felmerül a gyanú, hogy a magyar titkosszolgálatok alkalmazták azt. A kormány egyelőre érdemben nem reagált az ügyre.