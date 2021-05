2034-ig maradhatnak a Habony barátjának pékségei a BKV területén

Hét évvel meghosszabbította a BKV Habony Árpád jó ismerősének, a grúz-izraeli üzletember, Michael Gagel cégének a szerződését. A Népszava azt írja, hogy a közlekedési cégnek 700 millió forintot kellett volna fizetnie a Princess pékségek tulajdonosának a 3-as metró felújításának idejére, ezért hosszabbítottak inkább szerződést.

Az 1996-ban és 2003-ban aláírt szerződésekben a BKV vállalta, hogy a 30 napot meghaladó kényszerszünet idejére cserehelyiséget ajánl fel, illetve a futamidő is meghosszabbodik, valamint készenléti díjat fizet a pékségeket üzemeltető cégnek.

A készenléti díj 30-90 napos leállásnál a bérleti díj nyolcszorosa, 90 nap után a kilencszerese.

Az M2 rekonstrukciója miatt nettó 40 millió forintot fizetett ki a BKV, míg az M3 esetében nettó 700 millió forintra kerekedett volna a készenléti díj – válaszolta a Népszava kérdésére a BKV.

A BKV azt is elárulta, hogy úgy módosítottak szerződést, hogy a cég akár 200 millió forinttal több bérleti díjat is fizethet az elkövetkező időszakban, a közlekedési válallat fizetési kötelezettsége pedig a 700 millió forint felére, vagy még tovább is csökkenhet. Ehhez azonban 7 évvel meghosszabbították a 2027-ben lejáró szerződések futamidejét.

Az éves bérleti díj a 20 üzlet után jelenleg nettó 100 millió forint. A pékségek 2018-2019-ben évi 3 milliárdos nettó árbevételt termeltek.

A BKV most azzal indokolta a Népszavának az újabb hosszabbítást, hogy a 2027-ig fennálló bérleti jogviszony miatt nem voltak pályáztathatóak az üzletek. A szerződés egyoldalú megszüntetésére pedig több jogi szakvélemény szerint sem volt lehetőség.