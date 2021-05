Állatkínzás: a kötődéstől a traumáig (X)

Egyméteres lánc, moslék, alultáplált, viselkedészavaros jószágok. Az állatvédelemben dolgozók mindennapos tapasztalatai házi kedvenceinkkel.

Magyarországon évente átlagosan félezer büntetőeljárás indul állatkínzás miatt. A hírekbe kerülő esetek rendszerint heves indulatokat váltanak ki. A kínzás miértjeiről és a megelőzési módokról azonban már kevesebb szó esik. A Rex Kutyaotthon igazgatójával, dr. Koleszár István állatorvossal jártunk utána a jelenség okainak.

Érdemes tisztázni: mi számít állatkínzásnak. A hatályos szabályozás értelmében állatkínzás az, ami a gernices állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza. Kínzásnak minősül az állat elhanyagolása is. A legtöbb háziállat gondatlanságból pusztul el, étel vagy vízhiány, kezeletlen betegség vagy nem megfelelő tartási körülmények miatt.

Továbbá az antropomorfizmus, az állatok emberként való kezelése is hasonló veszélyt rejthet, mint például az állatok tárgyiasítása. Csakhogy míg az első viselkedésmód esetében legfeljebb gyerekesnek gondoljuk, aki például csokival tömi négylábú „gyermekét”, addig a harcoltatott állat tulajdonosát már állatkínzónak tarjuk.

Tehát az emberi tudatlanság legalább akkora problémát jelent, mint a pszichés zavarok, vagy az állatok tárgyiasítása. Gyerekeknél lehet motiváció a kísérletezés, az unalom, a közösséghez tartozás vágya, kisebbeknél még kötődés is. Sokszor elegendő a szülői figyelem, de ha a bántalmazása elfojtás eredménye, vagy poszttraumás szerepjáték, szakember bevonására is szükség lehet.

Felnőtteknél már más a helyzet. Az állatkínzás és a családon belüli erőszak sajnos sok esetben összefügg, tehát aki ilyet követ el, nagy valószínűséggel nála gyengébb embereket is bánt majd, ami a karanténidőszak alatt fokozottabb éberséget kíván tőlünk. És mivel az állatkínzók sok esetben maguk is áldozatok voltak – leginkább szexuális vagy egyéb bántalmazásnak voltak kitéve – a felelősségre vonás mellett segítségre is szorulnak.

Ha állatkínzással találkozunk, bejelentést tehetünk egy állatvédő szervezetnél vagy a település jegyzőjénél. Hosszú távon a megoldás a felelős állattartás népszerűsítése, melynek egyik hazai úttörője a Rex Kutyaotthon Alapítvány. Az állatismeret a gyereknevelés része kell, hogy legyen. E nélkül csak a szélmalomharc marad, és tüneti kezelés. Amennyiben szeretne részt venni a hazai állattartási kultúra fejlesztésében, adója 1%-val Önnek is lehetősége van segíteni a Rex Alapítvány védenceit.

