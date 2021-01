RTL: A futballválogatott is soron kívül kapja a vírus elleni oltást

A magyar labdarúgóválogatott tagjai is soron kívül kapják meg a koronavírus-elleni oltást – közölte az RTL Híradó.

Az értesülést a Magyar Labdarúgó Szövetség is megerősítette. Az RTL kérdésére azt írták, hogy az Operatív Törzs döntése alapján az olimpiára készülő sportolók mellett a márciusban két vb-selejtező mérkőzést is idegenben játszó válogatott tagjai is felvehetik az oltást. Egyelőre még azt mérik fel, hogy a sportolók közül hányan kérik a vakcinát.

Az olimpikonok oltása már pénteken elkezdődött, eddig tíz sportoló, köztük a dél-afrikai edzőtáborba utazó kajakos válogatott keret tagjai kapták meg a Moderna vakcináját.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) csütörtökön adta hírül: