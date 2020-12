„Jobban bízom az oltásban, mint a vírusban” – megkapta a vakcinát egy Izraelben élő magyar

Nyolc éve ment ki Izraelbe Csongovai Hilda pedagógus, miután idehaza bezárták az egyik iskolát, ahova a gyereke járt, emiatt éhségsztrájkot szervezett, mire kirúgták a munkahelyéről. Bár első körben a 60 év felettieket és egészségügyi dolgozókat oltják Izraelben, neki 56 évesen szerencséje volt. Interjú.

A Facebook-oldalán írja, hogy beoltották a koronavírus elleni vakcinával. Pontosan melyik napon és melyik oltóanyaggal?

December 25-én kaptam a Pfizer-BioNTech vakcináját.

FB-oldala alapján Izraelben él. Mióta?

Magyar-izraeli kettős állampolgár vagyok, 8 éve élek Izraelben. Magyarországon az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnél mediátor voltam, és nevelőotthonban dolgoztam. 2011-ben a kaposvári Toldi iskolát bezárták. Egyik gyerekem oda járt. Szülőként éhségsztrájkot szerveztem, ezért mindenhonnan kirúgtak. Ezért jöttem ki Izraelbe, itt azóta autista fiatalokkal foglalkozom.

Hogyan jutott kettős állampolgárként vakcinához?

Mindenki megkapja a vakcinát, akinek van biztosítása. Én körülbelül 2 hét múlva kaptam volna, de jókor voltam jó helyen. December 25-én egy idős embert kísértem oltásra. Valaki nem érkezett meg, és megkérdezték, hogy akarom-e. Persze, vágtam rá.

Mikor jelentkezett oltásra és hol? Mikor értesítették, hogy mehet?

Van egy telefonszám, azon kell időpontot kérni. Most a 60 év felettieket és az egészségügyi dolgozókat oltják, eddig 210 ezren kapták meg, körülbelül 10 nap múlva kérhettem volna időpontot, mert 56 éves vagyok. Megkapjuk sms-ben is, mint minden orvosi időpontot.

Milyen a fogadtatása ismerősei körében, hogy ön beoltatta magát? Az FB-oldalán látom, magyar ismerősei közül sokan írják, hogy ők nem fogják beoltatni magukat. Csak a szkeptikusoknak nagy a hangja? Izraelben élő magyarok vagy izraeliek körében nagyobb az oltási hajlandóság, mint a magyar ismerősei körében?

Itt nagyobb az oltási hajlandóság. Én jobban bízom az oltásban, mint a vírusban. Szeretnék szabadon mozogni. Jelenleg hetente járok tesztre, itt december 27-én kezdődik a harmadik zárás. Csupán 1000 méterre hagyhatjuk el az otthonunkat, és minden zárva lesz. Én dolgozom a zárás alatt is, engedéllyel, mert bentlakásos otthon vagyunk. De rengeteg igazoltatás lesz. Szükségem van a munkáltatói engedélyre és a 7 napnál frissebb teszteredményre is a szabad mozgásomhoz. Talán hetek múlva szűnik meg ez a nyomás.

Hogyan szervezik meg Izraelben az oltást?

Első körben egészségügyi dolgozók és 60 év felettiek kapnak. Napi 60 ezer oltást adnak és 80–100 ezer tesztet végeznek. Péntekig 210 000 ember kapott oltást, talán 4 napja kezdődött a tömeges oltás.

Milyen érzés? Volt valamilyen mellékhatás? Esetleg fáj a karja?

Kicsit érzem az oltás helyét, de semmi egyéb. Minden nap jelentést fogok tenni a Facebook-oldalamon most is és a második oltás után is, ami 3 hét múlva lesz. Szeretném befolyásolni az embereket, oltassák be magukat, és szűnjön meg ez a káosz.

És milyen érzés lelkileg, hogy megkapta az oltást? Mihez kezd most?

Nagyon felszabadító érzés, de még semmi nem változik. Tesztekre kell mennem hetente, a maszkot hordom.

Családtagjai is kapnak a közeljövőben oltást?

Természetesen mindenki kapni fog.

Elkapta korábban a vírust?

Nem kaptam el a vírust. Fontos, hogy működjünk együtt, élhessünk újra normálisan. Utazzunk és működjön a gazdaság. A sérült „gyerekeink” is várják az oltást, hogy letehessék végre a maszkot, és utazhassanak. Egyszerűen nem értem azokat az embereket, akik rettegnek valami homályos ellenségtől, akinek ki tudja, mi a célja. A célunk csakis az lehet, hogy jussunk végre túl ezen a vírusügyön, ami korlátoz, elszakítja a családokat, megszünteti a munkahelyeket, tönkreteszi az embereket.