Nem árulják el Hadházy Ákosnak, hogy mikor, mennyien halnak meg a kórházakban koronavírusban

Facebook-bejegyzésben számol be arról Hadházy Ákos, hogy ismét nem sikerült megtudni, hogy „egy adott napon egy adott kórházban hányan haltak meg korona fertőzés miatt. Most a kórházak fenntartójaként, finanszírozójaként működő NEAK (korábban: OEP) igazgatóját kérdeztem erről a nagyon fontos adatról, de ő is azt mondta, mit néhány napja Müller Cecília: nem tudja, hogy mennyien halnak meg egy adott napon az általa finanszírozott kórházakban koronavírus-fertőzésben”

A független képviselő szerint ugyanakkor a

kórházankénti napi halálozási adatok elengedhetetlenül fontosak lennének ahhoz, hogy a kormány által bemondott halálozási adatokat hitelesnek, ellenőrizhetőnek tekintsük. Erre pedig azért van szükség, mert sok jel utal arra, hogy ezeket az adatokat kozmetikázzák.

