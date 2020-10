Minek az elnöke? – kérdezte Orbán Trumptól

A pénteken távozó amerikai nagykövet szerint nincs semmi baj a magyar demokráciával. Orbánt barátjának, Trumpot csodásnak tartja David B. Cornstein.

David B. Cornstein ezúttal a Magyar Nemzetben értékelte elmúlt éveit, a kormánylap pedig annak illusztrálására, milyen fájó is lesz sokaknak a búcsú, felidéz egy újabb fontos hívást.

Szervusz, kedves barátom, hogy vagy?

– így vette fel a telefont a nagykövet, akit éppen az interjú közben hívott fel Orbán Viktor.

Az erős felütés után a pénteken távozó nagykövet a lapnak a sajtószabadság magyarországi helyzetét az amerikaival árnyalja. Szerinte a The Washington Post és a The New York Times azért is támadná Trump elnököt, ha feltalálta volna a rák ellenszerét.

Azt mondják, Magyarországon a sajtó inkább konzervatív, mint liberális, mégis minden reggel rengeteg olyan cikket olvasok, amely bírálja a kormányt, illetve az intézkedéseit.

Ebből ő arra következtet, hogy sajtószabadság van, csak a sajtó elfogult egyik vagy másik oldal mellett. Ezzel magyarázza azt is, hogy Amerikában sem tényszerűen ítélik meg Donald Trump teljesítményét, pedig egy médiumnak az érme mindkét oldalát meg kellene mutatnia…

(Ekkor hívta a miniszterelnök, aki tudatta vele, hogy kitüntetik.)

A nagykövetről ezt követően derül ki, hogy óriási Trump-rajongó.

Teljes őszinteséggel mondom, szerintem egy mesés, fantasztikus és csodálatos elnök volt. Meglátásom szerint egy ország vezetőjének megítéléséhez két szempontot kell figyelembe venni: egy külpolitikait és egy belpolitikait. Ha az első aspektust nézzük, akkor azt elmondhatjuk, hogy az Egyesült Államok biztonságban van, méghozzá nagyobb biztonságban, mint amikor Trump elnök elfoglalta hivatalát négy évvel ezelőtt. Ha pedig belpolitikai aspektusból világítjuk meg a kérdést, akkor azt láthatjuk, hogy a gazdaságunk ennél jobb állapotban már nem is lehetne, nem beszélve a rendkívül alacsony munkanélküliségről. Fontos azonban kiemelni, hogy a gazdaság teljesítménye annak ellenére jó, hogy sajnálatos módon a világon mindenütt meg kell küzdenünk a koronavírus-járvánnyal, márpedig a pandémia megváltoztatta a világot. Trump azonban csodálatos munkát végzett, és megpróbált kontrollálni olyasvalamit, amit soha korábban nem tapasztalt az emberiség, és sajnos ennek még nincs vége.

Ezt követően megismétli, milyen sokat javultak kinevezése óta az amerikai–magyar kapcsolatok. Hosszan sorolja az eredményeket, jelzi, mindkét ország elkötelezett a szabadság és a demokrácia védelmében, majd elárulja, számára is olyan fájó a búcsú, ha arra gondol, elered a könnye.

Abban bízik, ha Joe Biden nyer, azt teszi, ami Amerikának a legjobb, vagyis jó kapcsolatokat ápol Magyarországgal, amelyet nemrég a totalitárius rezsimek közé sorolt, de a nagykövet azt tapasztalta, hogy az Orbán-kormány nem totalitárius.

Ez egy demokrácia, ahol demokratikus választások vannak, szóval az effajta megjegyzéseket egyáltalán nem találtam megalapozottnak.

Az interjúban előkerült a NATO finanszírozása, a magyar-orosz viszony megítélése, amiről a nagykövet azt mondja, a kapcsolat természetes, az energiafüggés Moszkvától nem egészséges, amit a magyar kormány is tud.

Persze újra előkerül az is, amikor Orbán Viktort lecsózás közben hívta fel Trump. Este 9-10 lehetett,

a kemény munkanap után Viktor valószínűleg éppen próbálta egy vacsorával lezárni az estét, de aztán csörgött a telefon, és a miniszterelnök azt kérdezte: »ki az?« Erre pedig Trump csak annyit válaszolt: »az elnök«. A magyar miniszterelnök pedig visszakérdezett: »minek az elnöke?« Mire Trump: »Az Egyesült Államok elnöke«.

Ez a pillanatkép egy jó látlelet arról, milyen egy létező kapcsolat a világ két országának vezetője között. És amikor ilyen a hangulata egy kapcsolatnak, akkor lehet építkezni. Nagyon aranyos élmény volt.

Amikor nagykövetként elért eredményeiről kérdezik, azt mondja, ő az üzleti világból jött,

ahol csak egyetlen válasz van: mindig lehet jobban csinálni.

Nagykövetté válni nem könnyű, azt hosszú, kemény procedúra előzi meg, addig Marc Dillard misszióvezető-helyettes irányítja a nagykövetséget, akiben abszolút megbízik, nem szorul a tanácsára, szerinte folytatni fogja azt, amit együtt kezdtek el.

