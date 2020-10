Kovács Gergő: Hogy egyéniben az ellenzék együtt indul, oké, de hogy listán, az már nem  

Volt egy szürreális eset az egyik bizottsági ülésen, egy hölgy, aki viszonylag aktív civil, ellenzéki vonalon, felrótta, hogy a jegyző nagyon lassan válaszol neki, már az én 110-120 napos rekordjaimat súrolja. És megkérdezte ott az egyik fideszes hölgyet, hogy neki is ilyen lassan válaszol-e? És azt válaszolta az idős hölgy, hogy hát én még soha nem kérdeztem semmit

– mutatta be Kovács Gergő az önkormányzati munka egyik modelljét a Pesti Hírlapnak adott interjúban. A Kétfarkú Kutya Párt elnöke részletezte, hogyan képezte ki magát oknyomozónak annak érdekében, hogy utána járhasson önkormányzati ügyeknek a XII. kerületben, ahol képviselő.

Kovács beszélt a viccpártokról is, például arról, hogy a kontinensen eddig nem sikerült az áttörés:

Európa különösen rosszul áll ebben, mert egyetlen viccpárt van bent a Európai Parlamentben, egy német, és a német humort meg azért ismerjük…

Azt is megjegyezte, a magyar pártok maguktól is tudnak viccesek lenni. A politikus érvelt amellett is, hogy pártja külön listán indul a 2022-es választáson:

Ha a pártok mind egyéniben, mind listán közösen indulnak, soha többé nem fogjuk megtudni, hogy melyik párt mennyire népszerű. Közvélemény-kutatások lesznek, pártok cégei kihoznak eredményeket – nekem ez problémás a demokrácia szempontjából. Az, hogy egyéniben az ellenzék együtt indul, ez oké, logikus, de hogy listán, az már nem.

