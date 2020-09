Ijesztő ütemben terjed a koronavírus az orvosi kamara elnöke szerint

– mondta Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke az ATV-nek. Belátja, tette hozzá, hogy a második hullámban már nem lehet olyan szigorú általános intézkedéseket hozni a kormány részéről, mint az elsőben, hiszen a gazdaság és az emberek életlehetősége ugyanúgy szempont, mint az egészség. Mindezek miatt az egészségügy alapos felkészítését is kérte az Orvosi Kamara abban a levélben, amit Kásler Miklós és Pintér Sándor minisztereknek küldtek péntek délben. Válasz még nem érkezett. Kincses Gyula viszont azt mondta, biztosan válaszolnak, és a tapasztalat az, hogy a járványügyi javaslataikkal kapcsolatos kéréseik nem szoktak visszhang nélkül maradni.

A most meredeken felfutó fertőzöttek számáról azt mondta az ATV beszámolója szerint, hogy

Most egy veszélyhelyzet, egy kockázat van. Nem tudjuk, hogy ez most egy csúcs, ami le is cseng, egy idő után, aztán majd október-novemberben támad újra, vagy egy exponenciális fejlődés miatt máris ráömlik az egészségügyi ellátó rendszerre. Többesélyes még a meccs. Ez fogja eldönteni a stratégiát.