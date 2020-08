Kovács Zoltán nem fertőződött meg koronavírussal

Negatív lett Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár második koronavírustesztje.

Ahogy arról már korábban is értesültek, egy hétvégi rendezvényen futólag találkoztam Hollik Istvánnal, a Fidesz kommunikációs igazgatójával, akiről később kiderült, hogy pozitív lett a koronavírustesztje

– idézte fel Facebookon Kovács, de azt nem részletezte, mi is volt ez a rendezvény, úgyhogy bepótoljuk ezt helyette.

A múlt hétvégi kerti parti az Alapjogokért Központ magánrendezvénye volt, amit egy, a Veszprém megyei Úrkút melletti kúrián tartottak. A kúria Schaller-Baross Ernő miniszterelnökségi nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár családi ingatlana, ahol a helyettes államtitkár esküvőjét is tartották korábban: a szép nagy kertben egy rendezvénysátor is kényelmesen elfér a medence szomszédságában.

Hollik István először „szolid kerti partiról” beszélt, ahol elkapta a vírust, majd kiderült, hogy legalább százan voltak a kormányközeli szervezet buliján.

A rendezvény után több kormánytag is karanténba kényszerült. Köztük Schaller-Baross főnöke, Gulyás Gergely miniszter és Orbán Balázs államtitkár, Dömötör Csaba államtitkár, valamint Farkas Örs szóvivő is. Illetve Kovács Zoltán, akiről most kiderült, hogy megúszta a vírust, így visszatérhet a munkájához, ami szombaton a hobbijával is egybevág:

A ma 11 órakor kezdődő Országos Vadásznapon és a Zalai Vadászok Évadnyitó Rendezvényén megnyitó beszédet tartok és röviden szólni fogok az előttünk álló év fontos teendőiről, valamint a vadászati és természeti világkiállítás előkészületeiről

– közölte az államtitkár.

