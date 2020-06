„Rossz ajtót nyitottam ki baszd meg” – kikerült egy videó a veresegyházi oroszlánszökésről

Decemberben mi is megírtuk, hogy ki kellett üríteni a Veresegyházi Medveotthont, mert egy oroszlán kiszökött az elzárt kifutóból. Akkor az állatokért felelő igazgató, Kuli Bálint úgy nyilatkozott, hogy az oroszlán csak egy látogatók elől elzárt területre ment ki.

Most a Youtube-on megjelent egy videó az esetről, a felvételen jól hallható, hogy az állatkert munkatársai meglehetősen idegesen próbálják megoldani a helyzetet.

Vágó Richárd állatgondozó a Ripostnak elevenítette fel a történteket.

„Én éppen a hiúzok kifutójánál voltam, tettem a dolgomat, amikor az igazgató segítséget kért tőlem. Később egy rémült édesanyát is hallottam, aki segítségért szólongatott. Ő éppen a kisgyermekével és a barátnőjével gyönyörködött az oroszlánokban, amikor észrevette, hogy az egyik a kerítésen kívül, a látogatók között sétálgat…”

A Ripost azt írja, hogy a protokoll szerint az állatkert nyitásánál kiengedik az oroszlánokat a területükre sétálni, de a történtek alapján valakinek nem volt elég türelme, ugyanis két állat a boxban maradt.

A nyilatkozó gondozó szerint az igazgató rossz zsilipet nyitott meg, ekkor a bent maradt oroszlánokhoz bement másik kettő, és összeverekedtek. „Ekkor meghúzott egy másik kart is, de az sem a szerencsés választás volt, ugyanis az meg kinyitott egy ajtót, ami az etetős folyosóra vezet. Ott pedig, mivel takarították a boxot korábban, nyitva hagyták az ajtót és a lányoroszlán kiszaladt rajta és már kint is volt a látogatók között a kiserdőben…”

„Ekkor rohantak segítségért. A gázszerelő pedig majdnem elájult. Őket időközben a saját irodánkba kellett menekíteni, majd autóval kivinni a területünkről. Mindeközben a nagy oroszlán lerendezte a bent lévőt, ő is a folyosó felé vette az irányt. Az igazgató épphogy be tudta csapni az orra előtt a folyósra vezető ajtót, mert már rátámadt az oroszlán. Később még visszament a felbőszült oroszlánhoz, be akart menni, hogy elzárja. Ha én nem rángatom ki az ajtóból, az állat megöli. A kerítésre állva próbálták megtalálni Lilit, én pedig kértem, hogy hozzanak húst, mert befogom az állatot. Amikor már elég közel jött, akkor többször rálőttek altató lövedékkel, de csak negyedszerre találták el…” – zárul a beszámoló.

