Karácsony Gergelynek szent Orbán Viktor szava

A főpolgármester számára az operatív törzs viszont olyan, mint Columbo felesége.

A 444-nek Karácsony Gergely a Pesti úti idősek otthonában történt fertőzésekről, halálesetekről azt mondja, a felelősség többrétű. Rendszerszintű a probléma a mélyen alulfinanszírozott idősellátásban, egészségügyben. A Pesti úti tragédiát szerinte egyértelműen a rossz járványügyi protokoll okozta, amit a kormány tett kötelezővé a védekezés első napjaiban.

Ha felelőst keresünk, az a kórházak működésével kapcsolatos rossz protokoll, amelynek a rosszaságát az bizonyítja, hogy ezt vissza is vonták.

A Pesti úti intézmény úgy működik, mint bármelyik magyar idősotthon, de a politikusoknak is lenne okuk a bocsánatkérésre, mert harcuknak az önfeláldozóan dolgozó emberek és az aggódó, vagy gyászoló családok csak áldozataivá válhatnak.

Ő ezért bocsánatot kér, reméli, más politikusok is megteszik.

A főpolgármester azt botránynak tartja, hogy a kormány megpróbálta eltitkolni a közvélemény elől, hogy a fertőzést legtöbben kórházakban kapták el. A védekezésről úgy véli, a magyar relatíve sikeres volt, ha az olaszhoz hasonlítjuk, ha viszont a szlovákkal vetjük össze, akkor kudarcot vallottunk, az sokkal hatékonyabb volt. Az lehetett volna a miénk is, ha

az egészségügyi rendszer nem válik a fertőzés gócpontjává. (…) És még valami: a védekezés sikerességét valószínűleg az átlagos budapesti polgárnak köszönhetjük, aki irgalmatlanul fegyelmezett volt.

Most még kevesebb információt kap a kormánytól a budapesti helyzetről, az operatív törzsről pedig azt sem tudja, az van-e, vagy az csak egy sajtótájékoztatón működő termék.

Az operatív törzs nekem kicsit olyan, mint Columbo felesége. (…) Ezzel együtt a különböző kormányzati szervekkel azért van kommunikáció, és mikromenedzseléssel sikerült elérni ezt-azt, de összességében azon a helyzeten, hogy a kormány és a főváros között ellenségeskedés van, ez a járvány csak rontott.

Most tesztelik az autósokat

A közlekedést érintő budapesti intézkedésekről azt mondja, azzal mindenki egyetért, hogy túl sok az autó, de mindenki a másikét zárná ki, ráadásul az elfuserált városfejlesztés is óriási mobilitási igényeket generál. A 30-as sebességhatárral a balesetek számát csökkentenék. Nem csökken mindenhol a sebesség, bemutatják a mintaprojekteket és kikérik a budapestiek véleményét. A körúti és a többi ideiglenes kerékpársávval a város működését tesztelik. Szeptemberben döntenek a forgalomszámlálási adatok alapján. A tömegközlekedési eszközökön a koronavírus terjedését a kötelező maszk szinte lenullázza.

Előbb-utóbb pedig a tömegközlekedés népszerűségét helyre kell állítani,

mert egy város vagy nem közlekedik, vagy tömegközlekedik, nincs harmadik út.

A főpolgármester, ha rajta múlna, már megszüntetné az ingyenes parkolást, ahogy

ma már minden európai nagyváros megszüntette ezt, így itt lenne az ideje Budapesten is visszaállítani a régi rendet. Túl azon, hogy a kerületek rengeteg pénztől elesnek, a belvárosi kis utcákban körözés 50 százalékkal nőtt, és az azért pusztító. A helyiek meg nyilván joggal panaszkodnak arra, hogy lakóautók állnak hetek óta a parkolóhelyeken.

Azt mondja, sokat tettek azért, hogy parkolási rendszer ne legyen a lopás szinonimája, a fővárosi parkolási rendelet összes olyan elemet kivették, ami melegágya volt ennek. Az interjúból kiderül, nem akar szállodahajókat a belvárosi kikötőkben látni, a Gellért-hegyről a turistabuszokat kitiltaná. Drámai bevéltelkiesést jelent a turistaszezon lenullázódása, a budapesti turizmust most csak a belföldi turizmus tudja lélegeztetőgépen tartani, de a jövő évet teljesen másképp képzeli. A Magyar Turisztikai Ügynökséggel meglepően hatékony a szakmai egyeztetésük, ők nem Orbán Ráhellel tárgyalnak, hanem a hivatalos vezetőkkel, bár arról neki is feltételezései, ők milyen megfontolások alapján hozzák döntéseiket.

Neki Orbán szava szent

Az augusztus 20-i népünnepről csak a sajtóból értesül, de ha már a járvány miatt újra kell gondolni sok mindent, azt is érdemes lenne, hogy az ország akar-e tűzijátékkal ünnepelni, ami brutálisan légszennyező, szerinte sokkal szebb a fényfestés, ráadásul

a levegő minősége és a vírus terjedése között nagyon szoros a kapcsolat, én javasolnám a kormánynak, hogy gondolják át, akarjuk-e büdösíteni a várost tűzijátékkal.

Fricskának tartja, hogy a kormány a Liget-projektet kiemelten közhasznú beruházásnak minősítette. A fővárostól elvették a változtatási tilalom jogkörét, ezért hamarosan elfogadják az új építési szabályzatot, ami ugyanazt a célt szolgálja.

Persze kétharmaddal bármit lehet, de nekem itt a miniszterelnök szava szent, és ő azt mondta, hogy ha a főváros nem akarja, akkor nincs Liget-projekt, tehát akkor nincs Liget-projekt.

A gigainterjúban előkerülnek a különböző nagyberuházások (Biodóm, atlétikai stadion), közbeszerzések, a menesztett BKK-vezér ügye, az MSZP-DK egymásnak feszülése (amit ő nem lát), illetve a 2022-ben választás, amikor ő nem lenne Orbán kihívója, de jelöltje van (egy vidéki polgármester).

Az interjú végén a NER meghatározása körüli vitáról úgy véli,

az Orbán-rendszer lényege, hogy nem lehet azt mondani rá, hogy demokrácia vagy diktatúra.

Ez speciális hibrid rezsim, sajnos már az EU-ban is terjed, mint a járvány. Abban az értelemben még demokrácia, hogy szerinte a politikai változást választásokon lehet elérni. Az önkormányzatok elleni mostani kormányzati támadás is azt mutatja, a rendszer legnagyobb hatalmi ellensúlyát most az önkormányzatok jelentik, már a létük megkérdőjelezi a rendszer logikáját.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs /24.hu