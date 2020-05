Merkely Béla: Én is meglepődtem

Mint korábban beszámoltunk róla, eddig több mint 8 ezer PCR-vizsgálatból mindössze kettő lett pozitív a négy orvosegyetem által szervezett országos koronavírus-tesztelési programban.

A program vezetője, Merkely Béla az ATV Egyenes beszéd című műsorában elmondta, a félidei eredmények a szakmabelieket és őt is meglepték. „Én magam is nagyjából ötszörös előfordulási gyakorisággal számoltam, ez vonatkozik az aktuális fertőzöttekre meg az átfertőzöttekre” – fogalmazott a Semmelweis Egyetem rektora, aki „nagyon-nagyon alacsony” aránynak nevezte, hogy a reprezentatív adatok alapján a népesség mindössze 0,6 százaléka esett át a ferőzésen.

A részeredmény – amely „töredéke lett az előzetes várakozásainknak” – azt is jelenti, hogy jelenleg 240 és 7000 között van az aktív fertőzöttek száma az országban, de ebben a számban nincsenek benne az intézmények zárt közösségei, ezeket ugyanis nem tesztelik a programban. Az ilyen közösségekben később is külön intézkedésekre lesz szükség, ott a nyár pozitív hatásaira sem lehet számítani – mondta a rektor, aki a lakosság fegyelmezett viselkedésének tudja be, hogy

közös erővel el tudtuk jutni oda, hogy a járvány gyakorlatilag megszűnt.

A járványveszély azonban nem szűnt meg, figyelmztetett Merkely, aki továbbra is javasolja a maszk viselését, valamint hogy legyünk visszafogottak a kapcsolatainkat és a rendvezvényeket illetően.

„De használjuk ki azt is nyár lesz”, ami jó hatással van az immunrendszerre, a haminc fok és az UV-sugárzás pedig nem kedvez a vírus terjedésének, tanácsolja a szakember, aki szerint bár nyájimmunitásról az adatok fényében aligha beszélhetünk, az ősszel várható második fertőzéshullám sokkal felkészültebben ér majd minket.

Azt javaslom próbáljunk egy kicsit úgy élni, mint előtte, de ne feledjük el, minek a közelében voltunk

– mondta Merkely Béla.

