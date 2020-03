Máris lefelé nyomta a budapesti albérletárakat a koronavírus

Hirtelen megnőtt a kiadó lakások kínálata a járvány magyarországi megjelenése óta a legnépszerűbb budapesti kerületben, a bérleti díjak is csökkentek – írja az mfor.hu az ingatlan.com elemzésére hivatkozva.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az adatokat értékelve elmondta:

A kínálatban elsősorban a korábban lakáshotelként működő, azaz rövid távra – jellemzően külföldi – turistáknak kiadó lakások jelentek meg. A járvány miatt ugyanis várhatóan jóval kevesebben érkeznek majd külföldről. A kínálatbővülés motorját jelentő lakások elsősorban a Budapest belső kerületeiben találhatóak. A fővárosban még most is több mint 10 ezer, jellemzően jó állapotú lakás szerepel szálláshelyként a rövid távra kiadó lakáshotelek piacán.

Ezeknek egy részét pedig eladhatják, illetve hosszabb távon kínálhatják bérbeadásra a tulajdonosaik.

A járvány magyarországi kezdete óta eltelt két hétben 4 százalékkal 10 ezer fölé nőtt a kiadó lakások száma a fővárosban. Ez pedig meglátszik az árakon is. A hirtelen jött kínálatbővülés az árakon is nyomot hagyott, az V., VI., VII. és VIII. kerületben az átlagárak két hét alatt 1-4 százalékkal csökkentek. Az V. kerületben 220 ezer forintra mérséklődött a bérleti díj, a VII. kerületben pedig 150 ezer forintra. A főváros egészében a bérleti díjak ugyanakkor még nem változtak: továbbra is 165 ezer forint a havi átlag.

