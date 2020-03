Megvertek egy apát a fiával, mert túl közel parkolt a kocsijukhoz

A Kaposvári Járási Ügyészség garázdaság és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy kaposvári házaspár ellen, akik a lakótelepi parkoló használata miatt estek neki egy apának és a fiának.

A két család között a társasház előtti parkolás kapcsán már régebb óta konfliktus állt fenn, mert a vádlottak szerint a férfi és családja mindig olyan közel állt meg a kocsijukhoz, hogy csak nehezen tudtak beszállni.

Tavaly májusban ismét a nem megfelelő oldaltávolság miatt alakult ki szóváltás a felek között, amely során a támadók közül a férj ököllel leütötte az apát. Ezt látva a fia az apja segítségére sietett, hátulról lefogta a férfit, ők is a földre zuhantak, a bántalmazásba ekkor az I. rendű vádlott felesége is bekapcsolódott, s többször is fejbe rúgta a fiút. A további bántalmazást a közelben tartózkodók akadályozták meg.

Az ügyészség pénzbüntetést kért a házaspár férfi tagjára, míg feleségével szemben próbára bocsátást indítványozott, melynek a bíróság helyt adott és a vádban foglaltak szerint ítélte el a vádlottakat.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs/24.hu