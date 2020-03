Ömlött a füst a BKV-buszból, de a sofőrt nem zavarta

Teljesen füstbe borult, de így is továbbment egy BKV-busz, az autósok semmit nem láttak tőle. Az RTL Klub egyik nézője készített felvételt erről még januárban, most küldte el híradónknak. A felvételt készítő autós figyelmeztette is a buszsofőrt, hogy balesetveszélyes így közlekednie, de a buszsofőrt ez nem hatotta meg és simán továbbhajtott.

Az egységes közlekedési szakszervezetnél azt mondják, ennyire rossz állapotban lévő busszal még utas nélkül se lehetne közlekedni, mert bármikor balesetet okozhat.