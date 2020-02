Temetői vázákat lopott a sírköves

Már az előkészítő ülésen jogerős ítéletet hozott a Veszprémi Járásbíróság annak a sírkövesnek és cinkosának az ügyében, akik temetői vázákat loptak a sírkertből. Mindkét elkövetőt 2 év – 5 évi próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélték.

A sírkőkészítéssel foglalkozó vállalkozó és cinkosa megállapodott abban, hogy egyikük gránit vázákat fog lopni, amelyeket a sírköves a vállalkozása révén értékesíteni fog. Úgy egyeztek meg, hogy a lopott vázák darabjáért ötezer forintot fizet majd a vállalkozó.

A tolvajnak több sem kellett, 2017 szeptemberétől 2018 őszéig több Veszprém megyei, Somogy megyei és Komárom-Esztergom megyei temetőből tulajdonított el nagy számú gránit vázát, amelyet mintegy 500 ezerért tovább is passzolt a sírkövesnek. De előfordult olyan is, hogy a sírköves saját maga lopott el temetői vázát és olyan is, amikor együtt követték el a lopást.

A két temetői szarka felfüggesztett börtönt kapott többrendbeli lopás miatt, a vállalkozót orgazdaságban is bűnösnek találták. Az ítélet jogerős.

