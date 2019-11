Az emberek a büntetésénél is több pénzt dobtak össze az Orbánt letolvajozó Hadházynak

„Több táblányi” pénz gyűlt össze az Önök jóvoltából, a mostani büntetésen felüli összeget is arra fogom használni, hogy azokhoz is eljussanak a Fidesz mocskos ügyei, akik elől az agymosó propagandagépezet elrejteni szeretné.

– írta a Facebook-oldalán Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő. Hadházyt 329 ezer forintra büntette Kövér László, a parlament elnöke azért az akciójáért, amelynél táblákat tartott a beszédet mondó Orbán Viktor kormányfő elé. A táblákon az volt olvasható, hogy

Muszáj hazudnia, mert túl sokat lopott.

És

Stop propaganda, stop korrupció!

Hadházyra rárontottak kormánypárti képviselők, de ők megúszták jóval kevesebb büntetéssel is. (Arról nincs hír, hogy az emberek az ő büntetésüket is összedobták-e.) Az akcióról videó is van.

Hadházy a büntetés után arra kérte az embereket, hogy döntsék el, bűnös-e ő vagy csak az igazságot mondta ki. „Kérem, ha utóbbi véleményen vannak, támogassák a munkámat! Ha több jönne össze, mint a büntetés, azt természetesen a korrupció- és propagandaellenes küzdelemre fordítom.”

Mostani posztja szerint így is lesz.

Mindenkinek nagyon-nagyon köszönöm a segítséget! Önöknek hála Kövér László jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy a…

Kiemelt kép: MTI/Mónus Márton