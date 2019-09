A kormány megmondta, honnan kerüljön ki a közigazgatási elit

A mindenkori magyar kormány és az állam számára kulcsfontosságú intézmény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), amelyen a közszolgálatba jelentkezők jelentős részét, köztük a katonákat és a rendőröket képzik – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden az NKE tanévnyitóján.

Gulyás Gergely az intézményt érintő várható változtatásokról szólva azt mondta,

szeretnék, ha a közigazgatási elit is innen kerülne ki, hogy a vezetőket, főosztályvezetőket, osztályvezetőket is innen tudják majd kiválasztani, ezért a következő évtől diplomáciai akadémia is elkezdi működését az NKE-n.

A miniszter sikeresnek nevezte a 2010 óta tartó folyamatot, amelynek során a különböző szétszóródott, a tág értelemben vett közigazgatási karokat összevonva létrehozták az egységes, közszolgálati egyetemet, az európai szinten is versenyképes campust.

Gulyás Gergely elmondta, az államtudományi és közigazgatási kar, valamint a nemzetközi és európai tanulmányok kar idén egyesült államtudományi és nemzetközi tanulmány kar néven.

„Nem lehet sikeres a tanár, ha nem sikeres a hallgatója, és egy évtized múlva aligha lehet színvonalas magyar közigazgatás, ha nem sikeres a Nemzeti Közszolgálati Egyetem” – állította a miniszter. Gulyás Gergely szerint az NKE közösségének munkája az ország szempontjából is fontos. Közölte: a jó állam nem teremthető meg azok nélkül, akik elkötelezetten, bátran és hozzáértően állnak a szolgálat elé, ezért ők is számíthatnak a magyar állam, a kormány megbecsülésére, tiszteletére és a kiszámítható életpályára is.

Az NKE kivételezettsége nem újdonság, számos tény is alátámasztja Gulyás szavait, amelyek arra utalnak, hogy a kormánynak különösen kedves a Közszolgálati Egyetem. Elég csak felidézni, hogy míg például az ELTE 250 milliós megszorításra kényszerült a kormány által, addig az NKE tetemes támogatásban részesült.

És ahogy feltártuk, az NKE-n az egyetemi oktatókat is rendre előléptetik a felsőoktatási törvénynek megfelelően, aminek köszönhetően akkora fizetést kapnak, amekkorára tapasztalataik és tudományos kompetenciáik alapján jogosultak, míg más egyetemekre ez nem mondható el.

Kiemelt kép: Orbán Viktor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának és Katasztrófavédelmi Intézetének tisztavatási ünnepségén a budai Várban 2019. június 29-én. A kormányfő mögött Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, mellette Pintér Sándor belügyminiszter és Koltay András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. Fotó: MTI/MTI Fotószerkesztőség/Balogh Zoltán