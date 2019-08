Elképesztő összefogás mentett életet Kőszegen

Az utcán esett össze vasárnap a 65 év körüli nő.

A járókelők hívták a mentőket, majd a mentésirányító instrukciói alapján a bejelentő megvizsgálta a beteget, akinél nem tapasztalt légzést – írta Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Azonnal riasztották a legközelebbi mentőautót és távolabbról egy esetkocsit, a mentésirányító közben diktálta az újraélesztés lépéseit. A Szív City applikáción értesítették a környéken levő önkénteseket, amire pár percen belül „szinte egy teljes sürgősségi osztály” reagált.

Egy volt és egy jelenlegi mentő-gépkocsivezető érkezett először, őket a megyei ÁNTSZ főápolója, valamint egy sürgősségin dolgozó nővér követte. Az orvosi ügyelet autója is gyorsan elindult, őket is riasztotta az applikáció és hamarosan egy háziorvos is csatlakozott. A küzdelem sikerre vezetett, a mentők már stabil állapotban vitték kórházba az asszonyt.

