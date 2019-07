Bilincsben, vezetőszáron kísérték a bíróságra a Viking Sigyn ukrán kapitányát

Megtörten, bilincsben, és két táskával a kezében kísérték a Budai Központi Kerületi Bíróság Fő utcai épületébe a Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitányát a letartóztatásáról döntő szerdai bírósági tárgyalásra.

Jurij C. -t először halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésével gyanúsították meg, hétfőn azonban ismét őrizetbe vették és újabb gyanúsítást közöltek vele. Most már 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásával is gyanúsítják.

Az ukrán férfi tagadta a bűncselekmény elkövetését, és panasszal élt az újabb gyanúsítás ellen.

Mivel a megalapozott gyanú tárgyát képező bűncselekmények köre bővült, ezért a nyomozó hatóság 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntettével is meggyanúsította az ukrán hajóskapitányt. A VI. és VII. Kerületi Ügyészség pedig indítványozta az ukrán férfi letartóztatását az új fejlemények miatt.

Az ukrán férfit vezetőszáron, kék farmerban, és bilincsen kísérték az ügyben eljáró nyomozási bíró elé. Amint döntenek a letartóztatásáról, frissítjük a cikket.

Fotók: Mónus Márton / MTI