Kis cégnek is lehet flottája – így működik az autólízing

A tartós bérletre vagy más néven az operatív lízingre sok vállalkozás még ma is úgy tekint, hogy az csak a nagy, tőkeerős cégek kiváltsága. Pedig egy kisebb cég, adott esetben egy egyszemélyes magánvállalkozás számára is számos szempontból optimális megoldás lehet.

A járműflotta akár egy autóból is állhat, ha éppen ennyire van szüksége egy vállalkozásnak a működéshez, és már ezen az egyetlen gépkocsin is rengeteg időt és energiát takaríthat meg a bérlő ahhoz képest, mintha saját járművet üzemeltetne. Ez a megtakarítás a vállalkozás más területein pénzzé váltható – talán ez az egyik legfontosabb érv az ilyen konstrukciók mellett azon kívül, hogy nem kell egy összegben nagyobb kiadásba vernie magát a cégnek egy új kocsi kedvéért. Lássuk tételesen is, milyen terheket vesz le a vállunkról, ha vásárlás helyett az operatív lízing mellett döntünk!

Minden adminisztrációs teher a bérbeadóé

A tartós bérlet havi díját nem egyszerűen csak a jármű használatáért fizetjük a bérbeadó cégnek, hanem azért is, hogy gondoskodjon az autóval kapcsolatos adminisztrációs ügyekről és probléma esetén gyors megoldást keressen. Ennélfogva az ő feladata a kötelező biztosítás és a teljes körű casco megkötése, megújítása és fizetése (kiegészítve a GAP biztosítással, amely egy esetleg lopás vagy totálkár esetén téríti a könyv szerinti érték és a biztosító által kifizetett összeg különbözetét), valamint a cégautóadó és gépjárműadó befizetése és a vele kapcsolatos papírmunkák intézése is. Természetesen a fenti ügyekkel kapcsolatos kockázatokat is a bérbeadó viseli, így az autóhasználat a bérlő számára ebből a szempontból teljesen stresszmentes és kényelmes.

Nem kell szervizzel bajlódnunk

Bérelt autó esetén a kötelező szervizek és a váratlan meghibásodások miatt sem kell, hogy fájjon a fejünk, hiszen mindezt a bérbeadó intézi.

Ha valami gond adódna a kocsival, akkor sem maradunk jármű nélkül, hiszen a bérbeadók jellemzően vállalják, hogy csereautót biztosítanak.

Magyarországon az egyik legnagyobb ügyfélkörrel rendelkező – és világszinten is a legjelentősebb autókölcsönző hálózatok között számon tartott – cég, a Budget Magyarország például meghibásodás esetén, ha az autó egy napnál tovább használhatatlanná válik, Magyarországon belül 24, EU-n belül pedig 48 órán belül ingyenes csereautó biztosít az ügyfeleinek, valamint gondoskodik a különféle assistance szolgáltatásokról is – például a jármű elszállításáról, ha baleset vagy meghibásodás éri az úton.

A téli-nyári gumi váltása sem a mi gondunk

Tavasszal, illetve a tél beállta előtt akár több napot, hetet is kell várni a gumiszerviznél, mire sorra kerülhetünk és lecseréltethetjük az abroncsokat. Egy ilyen manőver akár több órás kiesést is okozhat a munkából, amely nem csak időveszteséget jelent, hanem kényelmetlenséget is. Tartós bérlet esetén ez sem a mi problémánk, hiszen a bérlő nem csupán a téli és nyári gumik felnire szerelését intézi el nekünk, hanem a levett gumiabroncs tárolásáról is gondoskodik. Mi több, állja a téli és nyári gumik árát is!

Tervezhető költségek és megbízható szolgáltatás

Bérlés és lízing esetén tehát az autóhasználattal járó problémák megoldása helyett az üzleti tevékenységeire koncentrálhat a vállalkozás, és nem kell az erőforrásait – idejét, energiáját, figyelmét – olyan tételekre pazarolnia, mint a kötelező biztosítási ügyek, a szervizek vagy épp a gumicserék kérdése. Mindeközben nyugodt lehet afelől, hogy ezeket a feladatokat hozzáértő szakemberek intézik megbízhatóan, gyorsan és gördülékenyen, és abban is biztos lehet, hogy nem fordulnak majd elő váratlan kiadások, hiszen a bérelt autóval kapcsolatos költségek – vagyis maga a bérleti díj – előre meghatározottak, ennélfogva jól tervezhetők. Ez a fajta segítség óriási pluszt jelent nem csak a nagy gépjárműparkot használó vállaltok életében, hanem a kisebb, akár egyszemélyes vállalkozások mindennapi működésében is.