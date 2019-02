Emberölés előkészületével vádolják Pásztor Anna zaklatóját

Akár több év börtönt is kaphat az a szlovák férfi, aki egy ismert közösségi oldalon folyamatosan zaklatta, majd életveszélyesen megfenyegette Pásztor Annát.

A csütörtöki tárgyaláson a bíróság okirati bizonyítékokat ismertetett, a videón meghallgatott elkövetőn kívül több tanút is meghallgatott. A bizonyítási eljárás során felmerült, hogy a vádiratban szereplő cselekmény emberölés előkészületének is minősülhet. A bíróság szerint ugyanis a tárgyaláson megtekintett fényképek, üzenetek, valamint a tanúvallomások tartalma és a férfi tárgyaláson tett nyilatkozata is a zaklatás vétségénél súlyosabb bűncselekmény elkövetésére utal.

Mindezekre tekintettel a Pesti Központi Kerületi Bíróság végzést hozott, amelyben megállapította a vádtól eltérő minősülés lehetőségét, egyben hatáskörének hiányát és az ügyet a hatáskörrel rendelkező Fővárosi Törvényszékre tette át.

Mint arról korábban beszámoltunk, P. Jozef bő egy évvel ezelőtt a közösségi médián keresztül vette fel a kapcsolatot az énekesnővel. Tavaly februártól pedig naponta több alkalommal személyes jellegű, az énekes mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozó, negatív és nyomasztó hangvételű üzeneteket küldött neki a Facebookon.

Amikor az énekes kilátásba helyezte a férfi profiljának letiltását P. Jozef közölte vele, hogy bosszút fog állni rajta azért, amiért nem viszonozza az érzelmeit. A zaklató július 26-án az egyik ismerőse profiljáról küldött egy üzenetet az énekesnőnek, amelyben félelemkeltés céljából kegyelemdöfést említett, sugallva, hogy viszonzatlan szerelme miatt erőszakot fog alkalmazni. A férfi az üzenet végén közölte, hogy elmegy majd a következő koncertjére.

Ígéretéhez híven megjelent a koncerten, ahol a biztonsági szolgálat – a rendelkezésére bocsátott fénykép alapján – felismerte, majd a rendőrség kiérkezéséig feltartóztatta.