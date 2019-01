Kiszivárgott felvétel: fegyveres biztonsági őrök teperték le Varju Lászlót az állami tévében

Fegyveres biztonsági őrök erőszakosan kényszerítették, földre vitték, a lábait tekerték Varju Lászó országgyűlési képviselőnek, rátérdeltek a hátára, volt, hogy egyszerre öten rángatták – látható az MTVA által rögzített, s onnan kiszivárgott felvételen, amelyet a 444.hu tett közzé.

Az eset akkor történt, amikor a rabszolgatörvény elleni tiltakozások egyike után képviselők mentek be az MTVA épületébe annak reményében, hogy felolvashatják a tüntetők öt pontját, ha már az állami média nem számolt be róluk híradásaiban. Akkor dobták ki az épületből a független Hadházy Ákost és Szél Bernadettet, és a most kiszivárgott mintegy tizenhat perces felvételen látható, hogy Varju Lászlót is erőszakkal kényszerítették. A fegyveres őrök egyszerűen kiráncigálták Varjut egy lépcsőházból.

A 444 kikereste az állami híradókat, amelyekben december 18-án, december 19-én, december 20-án és december 21-én is csupán olyan részletek láthatók, amelyeken Varju magányosan fekszik a folyóson. Az eset után Varjuért mentő ment az MTVA-hoz, a Fidelitas újpesti elnöke viszont jelképes Oscar-díjat vitt a DK irodájához, hogy átadja Varjúnak színészkedésért.

Az eset után az MTVA feljelentést tett a képviselők ellen, mert az állami média irányítói szerint túlterjeszkedtek mandátumukból eredő jogaikon.

Íme a 444 videója a legdurvább jelenetekről: