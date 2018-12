Trócsányi vezeti a Fidesz EP-listáját

Csütörtökön döntött a Fidesz a párt európai parlamenti listájáról, a névsort pedig Trócsányi László igazságügyi miniszter vezeti írja az Index. A sorrend a következő:

Trócsányi László Szájer József Járóka Lívia Deutsch Tamás Gyürk András Gál Kinga Hölvényi György Győri Enikő Kósa Ádám Bocskor Andrea Deli Andor Hidvéghi Balázs Tóth Edina Kovács István Erdős Norbert Rákossy Balázs Schanda Tamás Faragó Csaba Király Nóra Ékes József Losonci Gergely

Azaz ahogy az Index is írja, nem folytatja Tőkés László és Schöpflin György. A lap fideszes forrásai 12-14 hellyel számolnak, de olyan híreket is hallani, hogy Orbán Viktor célja a 60 százalékos listás eredmény, ami akár 15 helyet is jelenthet.