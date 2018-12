15 év fegyházat kapott a megözvegyült szállásadóját terrorizáló, félholtra verő férfi

Veszprémi Törvényszék 15 év fegyházra ítélte azt a 46 éves férfit, aki folyamatosan fenyegette, majd félholtra verte az őt befogadó özvegyet. A férfi három évvel ezelőtt szabadult a börtönből feltételesen. Több emberen elkövetett emberölés kísérlete miatt csukták le.

Szabadulása után visszatért a falujába, ahol befogadta otthonába az özvegyen maradt 68 éves asszony. A 46 éves férfi vállalta, hogy viszonzásként segít majd neki a ház körüli munkákban.

A férfi azt állította, hogy élettársi kapcsolat alakult ki közöttük, de ezt tagadta a nő. A férfi egy idő után egyre többet ivott és ilyenkor agresszíven viselkedett. Tavaly év elejétől rendszeresen azzal fenyegette a nőt, hogy „felgyújtja a házát”, „levágja a fejét, illetve „kiirtja az egész családját”, ha kijelenti a házból.

A férfi viselkedése miatt egy idő után a családja is kezdett elhidegülni az özvegytől. És az idős nő számára is egyre vállalhatatlanabb lett a férfi ottléte, és noha sajnálta őt „kitenni” a házból, de félt is tőle. A nő elhatározta, hogy veszekedést provokál és amikor az ittas férfi bántani fogja, akkor rendőri segítséggel eltávolítja a lakásából.

A férfi egy szóváltást követően tört-zúzott a házban, majd megütötte az asszonyt. Később pedig olyasmikkel fenyegetőzött, hogy „Mindjárt felhozom a láncfűrészt, elvágom a nyakad és kidobom az utcára a fejedet!”Ilyen előzmények után a nő adott egy 10 ezer forintos bankjegyet a férfinak, hogy váltassa fel. Mikor az asszony sérelmezte, hogy csak kétezer forinttal tért haza, a férfi kivette a pénzt a nő kezéből, majd visszament a kocsmába. A nő számított arra, hogy ismét kapni fog a lakójától, ha hazatér, ezért értesítette a rendőröket.

A két járőr elment a helyi kocsmába és figyelmeztette Sz. A-t a jogkövető magatartásra. A férfi miután hazament azonnal számon kérte az asszonyt, hogy miért hozta szégyenbe mások előtt. A férfi kirángatta a nőt az előszobába, miközben folyamatosan kiabált vele. A férfi fenyegetéseit meghallotta az egyik szomszéd, és értesítette a rendőröket.

A nő megpróbál kiszabadulni a férfi karmaiból. Elővette az előszobai fogas fiókjából egy gázsprayt, majd lefújta vele. Sz. A. elkapta a menekülni próbáló asszony vállát, majd lelökte a földre. Ezután kulccsal bezárta a bejárati ajtót, és a lábán lévő acélbetétes bakanccsal rugdosni kezdte a fejét, miközben azt kiabálta „Ma megdöglesz!”.

A nő összegömbölyödött, miközben folyamatosan segítségért kiáltozott, és könyörgött a férfinak, hogy ne bántsa. A kegyetlen férfi azonban tovább rugdosta a bal oldalát, és bal mellét, miközben folyamatosan azt kiabálta „Megöllek!”, „Megdöglesz!”.

A férfi ezt követően lehajolt, majd fojtogatni kezdte a nőt. A pont időben érkező rendőrök hallották a segélykiáltásait, átmásztak a kulcsra zárt kapun, és a lépcsőn felfutva a bejárati ajtó kinyitására szólították fel a házban tartózkodókat. Miután a férfi észlelte, hogy a rendőrök megérkeztek, felhagyott az asszony fojtogatásával. Az asszony ezután négykézláb a bejárati ajtóhoz kúszott, és a kulcsot elfordítva beengedte a rendőröket.

A bíróság megállapította, hogy az özvegy halálának elmaradása csak az időben érkező rendőri segítségnek volt köszönhető. A tettesnél a bűncselekmény elkövetésekor személyiségzavar volt megállapítható. Ez azonban a beszámítási képességét nem korlátozza. Azaz képes volt arra, hogy a cselekménye következményeit felismerje.

Az ügyész 3 nap gondolkodási idő után tudomásul vette a döntést. A bűncselekmény elkövetését tagadó férfi és a védője fellebbezett a döntés ellen.