Bezárja a Honvédkórház a koraszülöttcentrumát, mert nincs elég orvos

A hvg.hu információi szerint december 15-én bezárják a Honvédkórház országos elismertségű koraszülöttcentrumát, mert nincsenek meg a működtetéshez szükséges személyi feltételek. Az információ, hogy bezár a Podmaniczky utcai PIC részleg, a 24.hu-hoz is eljutott.

A hvg.hu most azt írja, az intézményben kedden délelőtt válságértekezletet tartotta annak kitalálására, hogy miként lehetne újra működtethetővé tenni a Perinatális Intenzív Centrumot (PIC), ahol olyan csecsemőket látnak el, akik a különböző méhen belül fejlődési rendellenességekkel, a születés előtti hetekben kialakult fertőzésekkel vagy a születés körüli időszakban fellépő problémákkal jöttek a világra. A PIC nem azonos a koraszülött intenzív osztállyal (NIC).

A lap úgy tudja, hogy az osztályról egy év alatt hét szakorvos távozott. Felmondásuk okai közé sorolták a megbecsültség hiányát és az alacsony fizetést is.

A szakemberhiány miatt eleinte csak kevesebb pácienst fogadtak, de november végére háromfősre csökkent a stáb, így már nem tudják teljesíteni a szükséges minimumfeltételeket.

Nádor Csaba, a PIC osztályvezetője kedden a lap információi szerint egy jelentős mértékű béremelésben látta annak zálogát, hogy sikerüljön a távozók helyére új szakembereket hívni az osztályra. A Honvédkórház parancsnoka, Kun Szabó István azonban a hvg.hu értesülései szerint egyelőre nem állt kötélnek.

A Honvéd ellátási területéhez tartozó kismamákat a bezárás alatt a Semmelweis Egyetem női klinikája, illetve a János-kórházban működő PIC fogadja majd.

Korábban a 24.hu is úgy értesült, hogy bezár a Honvédkórház PIC részlege. Múlt héten megkerestük az intézményt, reagáljanak az értesülésünkre, a Honvédelmi Minisztérium kommunikációs osztálya akkor ezt a választ küldte:

A Honvédelmi Minisztériumhoz érkezett megkeresésére hivatkozva tájékoztatjuk, hogy értesülése téves. A Honvédkórház koraszülött osztálya nem zár be, ott biztosított a betegellátás. Amennyiben kapacitáshiány következne be egy részlegen – más intézménybe történő irányítással – a betegellátás akkor is biztosított. A kórház vezetése az osztályon dolgozó és munkát vállaló orvosok és ápolók anyagi megbecsülését kiemelten fontosnak tartja, ezért ösztönzőrendszerek bevezetését tervezi.