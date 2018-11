Visszatérhetett a gyanúsított VV Fanni lakásába a gyilkosság után

Visszatérhetett a gyanúsított VV Fanni lakásába a lány eltűnése utáni napon – írja a Blikk egy neve elhallgatását kérő informátorra hivatkozva.

Fanni egy hétfői napon tűnt el az otthonából. A gyanú szerint a férfi levitte a lány holttestét a mélygarázsba, ott betette az autója csomagtartójába, majd elvitte Siófokra. Ám a történetnek itt még nincs vége, ugyanis a férfi másnap visszament Budapestre. Mivel előző nap magával vitte Fanni kulcsait, ezért könnyen be is jutott a lakásba. Jól látszik minden a kamerák felvételein, pedig próbált rejtőzködni. Fekete, kapucnis pulóvert viselt, az ujját pedig jól lehúzta, hogy sehol ne hagyjon ujjlenyomatot, de még így is jól felismerhető a felvételeken