Wellneszezés közben is megfigyelheti a kormány

Januártól látni fogják, ki, mikor, kivel vonul el a világ elől egy szállodába.

A Zoom.hu szerint minden szállodának fel kell töltenie vendégei adatait egy olyan központi adattárba, amelyhez az adóhatóság, a rendőrség és az idegenrendészet is hozzáférhet. A Semjén Zsolt által beterjesztett javaslat előadója Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke (képünkön) lesz.

A parlamenti előterjesztése szerint a januártól felálló Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ az adminisztratív terheket hivatott csökkenteni, de emellett idegenrendészeti célokat is szolgál.

Üzemeltetője vélhetően a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) lehet, amely már fél éve hírt adott a rendszer indulásáról. Az MTÜ az általa biztosított szoftverek előnyei közé sorolta, hogy minden kereskedelmi szálláshelyen eltöltött vendégéjszakáról naprakész adataik lesznek, a vállalkozások adminisztrációs terhei csökkennek, fehéredni fog az ágazat.

A törvényjavaslat szerint a vendégek központi regisztrációja idegenrendészeti okból is indokolt, a rendőrség jövőben szabadon kereshet az adatbázisban, bár hivatalosan ki kell kérnie az adatokat a szállásadótól.

A rendszerben tárolnák valamennyi ügyfél nevét, születési idejét, úti okmánya adatait, a tervezett tartózkodás idejét, ahogy most is, csak egy központi tárhelyen, amelyhez az önkormányzatok is hozzáférhetnek és amelybe a NAV is beletekinthet.

A portál emlékeztet rá, hogy ez szolgálhatja a gazdaság fehérítését, amíg a rendszerben tárolt adatokhoz csak az állami szervek férnek hozzá, de torzíthatja is a versenyt, ha az adatokat illegálisan adatbázis építésére használják.

