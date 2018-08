Heteken át nyomoztak egy helyettes államtitkár ellopott táskája ügyében

Egy férfi és egy nő ellopott egy táskát egy nyitva hagyott ablakú autóból a budapesti Nyugati téren, az RTL Híradó úgy tudja, a táska az egyik helyettes államtitkáré volt.

Földváry Gábor István, a Honvédelmi Minisztérium egyik helyettes államtitkárának táskája ügyében a Budapesti Rendőr-főkapitányság felderítő főosztálya hetekig nyomozott, így a tolvajokat múlt héten el is fogták, hétfőn pedig le is tartóztatták őket. A férfi és a nő is börtönbe került azóta.

A táskát és az értékeket megtalálták egy közeli kukában, a benne lévő tablet viszont nem került elő.

Kiemelt kép: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt