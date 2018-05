Mutatjuk, miért éri meg műtárgyba fektetni

Vannak időszakok, amikor a körülmények igen kedvezőek a műtárgybefektetésre. Jelenleg ilyen korszakban élünk.

Értékes festmény is lehet apport a kft. tőkeemelésében

Magyarország gazdasága kicsi, de ezer szállal nyitott a világgazdaságra. A világban ma kedvező gazdasági és pénzügyi környezet uralkodik, és ez hazánkra is jótékony hatással van. A globálisan alacsony kamatkörnyezet mellett pénzbőség figyelhető meg, ráadásul az infláció sem fenyeget, azaz nincs, ami csökkentené a befektetett pénzünk értékét. A hagyományosabb befektetési formák (állampapír, ingatlan, részvény) mellett érdemes tehát műtárgyba is fektetni, akár kispénzűeknek is.

A világ műtárgykereskedelmének forgalma folyamatosan növekszik. Az USB bank és az Art Basel The Art Market legfrissebb riportja szerint, tavaly a műtárgypiac éves forgalma 63,7 milliárd dollár (16 ezer milliárd forint) volt, ami 12 százalékos növekedést jelent a 2016-ös forgalomhoz képest, és mind az aukciós, mind pedig a galériás eladások is növekedést produkáltak. A növekedés a magyar műtárgypiacra is igaz. Jelenleg a hazai műtárgypiac becsült forgalma évi 15-20 milliárd forint között mozoghat.

Csak megbízható műkereskedésből

Mivel ez egy bővülő piac, befektetésünk a jövőben többet érhet a jelenlegi értékénél. A műtárgyvásárlás azonban olyan speciális befektetési terület, amely jelentős szaktudást igényel, ezért a hagyományos pénzügyi befektetésektől eltérően fontos, hogy megbízható szakmai múlttal rendelkező műkereskedésből vásároljunk. Ez érvényes lehet minden műtárgyszegmensre numizmatikától a festményekig.

Műtárgybefektetésnél Magyarországon mindenki a festményre gondol, de vannak olyan kategóriák, amelyek kisebb helyen, kevesebb gondoskodással tarthatók otthonunkban is. Ilyenek például az ékszerek, órák, régi pénzek, érmék, grafikák, fotók is.

Egy festőnek is van „árfolyama”

Ha nagyobb értékű műtárgyat – például festményt – vásárolunk, érdemes megnézni, hogy az adott festő műveit hol, és milyen áron tudták eddig értékesíteni. Egy festőnek is van “árfolyama”. Ha biztosak akarunk lenni a műtárgy értékállóságában, akkor olyat kell vásárolnunk, amelyeknek ismerjük a provenienciáját[TP2] . Azaz megfelelően igazolt a származása, a szerzőisége, illetve a műtárgy kondíciói is megfelelőek.

Közgazdasági szempontból egy műtárgybefektetésnek eltérő sajátosságai vannak, attól függően, milyen műtárgyat szeretnék vásárolni. Festményeknél elsősorban az időtáv a fontos: nem élő művészeknél közép és hosszútávban, élő művészeknél inkább hosszútávban, azaz 20-30 évben gondolkodjunk.

Hogyan döntik el, mennyit ér?

A műtárgyak értéke összetett kérdés. Festményeknél, grafikáknál, fotóknál főként az alkotó, a mű témája, az alkotás kvalitása és a művész életművén belül elfoglalt helye, a technika és a méret befolyásolja az árat. Nem képzőművészeti alkotásoknál a készítő, gyártó, márka a legjellemzőbb szempontok. Például egy Zsolnay-műtárgynál a méret, az állapot, a készítés ideje, és hogy mennyire tekinthető ritkaságnak, amelyek befolyásolják az árat.

Szakértők szerint, jelenleg a grafika, a kortárs művészet, és a fotó területén kifejezetten alacsony összegekért lehet vásárolni Magyarországon. Sokak szerint ezek az alkotások alul értékeltek, legalábbis külföldhöz képest, ahol a grafika és fotó árban sokkal közelebb van a festményekéhez, mint nálunk. Ez talán azokat a rétegeket is műtárgyvásárlásra ösztönözni, akik eddig távol maradtak az árverések világától.

Kiemelt képünk illusztráció: ifj. Markó Károly Romantikus táj című festménye a Villás Galéria és Aukciósház 50. árverése előtti kiállításon. A jubileumi aukción 205 műtárgyra lehet licitálni.

