Meddig hisznek a gyerekek a Mikulásban?

A Mikulásba vetett gyermeki hit átlagosan nyolcéves kor körül kezd meginogni, amikor a kritikus gondolkodás fejlődésével megjelennek az első kérdések és kételyek. De hogyan reagálnak erre a gyerekek? És hogyan támogathatják őket a szülők ebben a finoman egyensúlyozó, érzelmekkel teli időszakban?

Matyi-Bokolosz Kynthia, a Mindset Pszichológia szakembere szerint teljesen természetes, ha egy gyermek a felismerés pillanatában megkönnyebbülést vagy kíváncsiságot él meg, ugyanakkor „meg is jelenhet tiltakozás, a valóság tagadása, ami teljesen természetes reakció.

A felismerés akkor a legnehezebb, ha a folyamat nem fokozatosan történik. „Amikor ez a fokozatosság elmarad, az csalódás érzéséhez vezethet” – figyelmeztet a pszichológus. A hirtelen lelepleződés sírást, dühöt vagy a szülő elutasítását is kiválthatja, ám ezek többnyire átmeneti reakciók. A gyerekek néhány napon belül általában megnyugszanak, és újra a családi rítusokban találják meg a kapaszkodót.

Mi történik, amikor a gyermek felteszi a fájdalmas kérdést: „Hazudtatok nekem?” A szakértő szerint valóban előfordulhat, hogy átverve érzik magukat, ezért a helyzet nagy óvatosságot és figyelmet igényel. A szülők feladata, hogy elfogadják az érzéseket, majd megnyugtassák a gyermeket: a cél mindig a közös öröm és a szeretetteljes meglepetés volt.

A kommunikáció kulcsa az életkorhoz illő őszinteség. A pszichológus azt javasolja, hogy a szülők térképezzék fel, mire áll készen a gyermek.

Akkor és annyit mondjunk el, amennyire ő készen áll

– mondta, hozzátéve, hogy jó áthidaló megoldás lehet Szent Miklós történetének elmesélése vagy saját gyermekkori élményeink megosztása is.

Hogyan vonjuk be a nagyobb testvéreket a Mikulás-mítosz fenntartásába? Sokan örömmel vállalják a cinkosságot, mert ez számukra beavatottságélményt ad. Ők lehetnek a családi varázs új őrei, akik segítenek levelet írni, csengetnek a Mikulás érkezésekor, vagy együtt készítik ki a csizmát. Fontos azonban kerülni a bűntudatkeltést, például azt a mondatot, hogy „ha elmondod, elrontod az ünnepet”.

A varázs nem múlik el akkor sem, amikor a gyerek már tudja az igazságot, csak átalakul. „A Mikulás-mítosz nem múlik el a kisgyermekkorral, a serdülők is örömmel bontják a Mikulás-csomagot” – emlékeztet Matyi-Bokolosz Kynthia. A családi rítusok, hagyományok és kreatív játékok, mint a közös készülődés, a csizma kirakása vagy az Elf-on-the-Shelf, továbbra is erősítik az ünnep lényegét: a szeretetet, az összetartozást és az örömszerzés örömét.